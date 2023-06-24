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青藏鐵路進入動車時代 西寧到格爾木車程將縮短1小時

記者黃國樑／綜合報導
在西寧火車站出發的復興號動車組。（取材自西海都市報）
在西寧火車站出發的復興號動車組。（取材自西海都市報）

23日上午7時，一列復興號動車組從西寧火車站啟動，駛向海西蒙古族藏族自治州格爾木市的格爾木火車站；西海都市報報導，青藏鐵路西寧格段動車組的試運行，標誌著青藏鐵路將邁入動車時代。

來源：YouTube

央視新聞也報導說，這一動車組7月1日正式投入運營後，將提速至時速160公里，從西寧到格爾木可6小時內抵達，比現在能快1小時。

西海都市報報導，青藏鐵路是目前青藏高原與中國各地聯繫的唯一鐵路通道。青藏鐵路西寧至拉薩全長1956公里，青藏鐵路西寧至格爾木間營業里程829公里，1958年開工建設，1984年投入運營。

但因為青藏鐵路西格段修建時間較早，受當時施工條件、機械設備和環境條件限制，鐵路技術標準和施工水平有限。1984年投入運營後，青藏鐵路雖經多次改造升級，但僅能滿足開行120公里至140公里時速的普通列車，且沿線部分路基和橋涵地段仍存在凍脹、沙害、鹽漬土路基、沼澤路基等病害問題，嚴重制約著鐵路運能的整體提升。

報導說，青藏鐵路西格段提質工程2022年7月開工建設，各參建單位對青藏鐵路西格段既有的線路、路基、橋梁、接觸網等部位的病害進行整治，對全線動車停靠車站的雨棚、站台及基礎設施進行補強和升級改造，對乘車需求較大的湟源、海晏、烏蘭、德令哈等車站進行客運設施補強，對配套的防護柵欄、排水溝及防風沙設備進行補強，通過改造，將在現有線路基礎上開行時速達160公里的動力集中型動車組列車。

報導指出，青藏鐵路西格段提質工程完成後，西寧至格爾木列車運行時間可控制在6小時以內，進一步補強青藏鐵路沿線客運設施，擴大鐵路運輸有效供給，提升青藏鐵路全線運能和效率。

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