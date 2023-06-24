收錄取通知書像開盲盒 復旦研究生新生還能拿「機票」

復旦機票。（取材自微信）

復旦大學本周寄出2023級研究生錄取通知書及主題新生紀念品，今年選擇當下流行的盲盒形式，設計出「春夏秋冬」四款盲盒，其中還有學校吉祥物「燕昭昭」鑰匙扣和「復旦機票」，意味著研究生在復旦的四季旅程。目前已經有新生收到這份「驚喜」，直說「盲盒款」紀念品「喜慶又莊重，永遠儀式感滿滿，是最好的禮物」。

澎湃新聞報導，圍繞「四季光華，擁抱未來」，復旦大學2023級研究生主題新生紀念品推出以「春夏秋冬」四季為主題的盲盒款，新生們會隨機收到四款中任意一款。以「春夏秋冬」四季為主題的多功能收納包裡，包裹著復旦研招辦吉祥物「燕昭昭」鑰匙扣和「復旦機票」。

「春夏秋冬剛好是一趟旅程，而同學們走過四季來到復旦，也將開啟新旅程。」復旦大學研招辦相關老師表示。「復旦機票」代表著研究生旅程的開始與結束，它包含了一張入學紀念機票和一張畢業紀念機票，「復旦大學」分別是他們的目的地和出發地。

「春夏秋冬」四季收納包。（取材自微信）

復旦大學研招辦老師並表示，「今年的新生紀念品進行了一次大的更新。我們想給同學們拆禮物的過程帶來更多驚喜與趣味，因此選擇了當下流行的盲盒形式。」本次新生紀念品由師生共同設計，設計者張馥琳和同學們參考了清末風靡上海的「點石齋畫報」呈現形式，以中國畫細膩、傳神的筆觸展示現代科技。

四季多功能收納包上的花紋還蘊含著復旦獨有的科研元素——「指紋」土壤（春）、「晶片 」池塘（夏）、「符號」果實（秋）、「DNA 」雙螺旋燈籠（冬）。

「指紋」土壤的靈感取自復旦大學2022年1月在「細胞」雜誌發表的論文「肢體發育基因構成人類指紋花紋差異的基礎」。「晶片」池塘來自復旦大學2022年3月出版教材「矽基集成晶片製造工藝原理」。「符號」果實是上海數學中心的標誌。「DNA」雙螺旋燈籠取自復旦大學在2020年和2021年發表在「科學」雜誌上，研究人源轉錄起始機制的四篇論文。

收納包上的花紋。（取材自微信）

已收到錄取通知書的2023級工商管理碩士研究生伊維（化名）說，「太激動了！這紅彤彤的色彩，喜慶又莊重，不愧是我旦，永遠儀式感滿滿。」她收到了「夏」的紀念品盲盒，稱它為「這個夏天最好的禮物」。35歲的媽媽點點（化名）獲得復旦工商管理碩士的錄取通知書，她說要收藏起收到的「春」盲盒，當做給孩子的禮物，告訴孩子「永遠不要放棄自己的夢想。」

2023年，復旦大學錄取碩士、博士研究生共11000餘人，與去年基本持平。