嚇到孩子？網紅大雁被遊客一腳踢斷頸子死亡

網紅大雁頸部被踢斷死亡。（視頻截圖)

河北石家莊一景區裡，一隻名叫「大寶」的斑頭雁22日因為飛到遊客身邊，竟被遊客「一腳斷頸」死亡。涉事遊客稱大雁嚇著孩子所以踢了牠。許多網友對「大寶」的逝世表示痛心，目前，景區已經將相關監控視頻交由警方。

觀察者網報導，涉事遊客一家人當日在景區裡散步，這隻斑頭雁飛到他們附近，但沒有對他們進行攻擊，但家人裡年幼的女童受到驚嚇，於是家人就出腳把斑頭雁踢飛，但這一腳踢中斑頭雁頸部，造成了大雁頸椎第二節骨折，最終死亡。

橙柿互動報導，這隻大雁名叫「大寶」，是景區裡的網紅動物。現場拍攝者表示，孩子是被大人抱著的，大雁只是飛到了遊客身邊，並沒有對遊客攻擊。

一直更新大寶動態的發布者「斑頭雁大寶」，在22日宣布大寶離世，稱遊客的一腳踢中了要害，感謝同學深夜對大寶的搶救，也感謝園區的支持。他還稱自己從派出所出來，他因為保護大寶給了遊客一拳，可能會被定性成打人。

中網紅大雁頸部被踢斷死亡。（視頻截圖)

發布者還表示，目前園區已經取到現場視頻，已經交給警方了。因為晚上模糊，根據之前的情況的情況來看，大寶應該是衝到遊客身旁停下來沒，未攻擊，但後來被踢飛了。

大部分網友認為大雁不會無緣無故嚇人，肯定是惹到它了，很多網友對「大寶」的逝世表示痛心，不過也有網友表示，不知全貌不予置評，不是自己的孩子被嚇到就會說風涼話，「如果我的孩子被嚇到，我也會踢動物的」。