我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市電費喊漲 華人麻木無奈

不斷更新／普亭發表電視講話 控瓦格納首腦「叛國」

嚇到孩子？網紅大雁被遊客一腳踢斷頸子死亡

中國新聞組／北京24日電
網紅大雁頸部被踢斷死亡。（視頻截圖)
網紅大雁頸部被踢斷死亡。（視頻截圖)

河北石家莊一景區裡，一隻名叫「大寶」的斑頭雁22日因為飛到遊客身邊，竟被遊客「一腳斷頸」死亡。涉事遊客稱大雁嚇著孩子所以踢了牠。許多網友對「大寶」的逝世表示痛心，目前，景區已經將相關監控視頻交由警方。

觀察者網報導，涉事遊客一家人當日在景區裡散步，這隻斑頭雁飛到他們附近，但沒有對他們進行攻擊，但家人裡年幼的女童受到驚嚇，於是家人就出腳把斑頭雁踢飛，但這一腳踢中斑頭雁頸部，造成了大雁頸椎第二節骨折，最終死亡。

橙柿互動報導，這隻大雁名叫「大寶」，是景區裡的網紅動物。現場拍攝者表示，孩子是被大人抱著的，大雁只是飛到了遊客身邊，並沒有對遊客攻擊。

一直更新大寶動態的發布者「斑頭雁大寶」，在22日宣布大寶離世，稱遊客的一腳踢中了要害，感謝同學深夜對大寶的搶救，也感謝園區的支持。他還稱自己從派出所出來，他因為保護大寶給了遊客一拳，可能會被定性成打人。

中網紅大雁頸部被踢斷死亡。（視頻截圖)
中網紅大雁頸部被踢斷死亡。（視頻截圖)

發布者還表示，目前園區已經取到現場視頻，已經交給警方了。因為晚上模糊，根據之前的情況的情況來看，大寶應該是衝到遊客身旁停下來沒，未攻擊，但後來被踢飛了。

大部分網友認為大雁不會無緣無故嚇人，肯定是惹到它了，很多網友對「大寶」的逝世表示痛心，不過也有網友表示，不知全貌不予置評，不是自己的孩子被嚇到就會說風涼話，「如果我的孩子被嚇到，我也會踢動物的」。

據公開資料顯示，斑頭雁分布範圍廣，不接近物種生存的脆弱瀕危臨界值標準，種群數量趨勢穩定，因此被評價為無生存危機的物種。

網紅大雁頸部被踢斷死亡。（視頻截圖)
網紅大雁頸部被踢斷死亡。（視頻截圖)

上一則

廣東「1條龍舟70房東 身價20億」傳1棟樓只能岸邊鼓掌 2棟才上船

延伸閱讀

台宅男女神控化學名師強吻抓胸 他連說兩次：不是我

台宅男女神控化學名師強吻抓胸 他連說兩次：不是我
NBA／鑽漏洞？網紅「沒打過籃球」 成功進入選秀名單

NBA／鑽漏洞？網紅「沒打過籃球」 成功進入選秀名單
富比世獨家調查／網紅創作者個資存中國 TikTok認了

富比世獨家調查／網紅創作者個資存中國 TikTok認了
否認偷拍、硬上 炎亞綸突襲男網紅記者會 挨批二度傷害

否認偷拍、硬上 炎亞綸突襲男網紅記者會 挨批二度傷害

熱門新聞

(取自微博)

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

2023-06-22 13:30
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(美聯社)

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

2023-06-19 09:12
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(新華社)

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

2023-06-19 20:05
國泰航空飛機。（路透）

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

2023-06-23 21:34
微軟創辦人比爾蓋茲時隔4年訪問中國，15日在北京發表演講。(取材自中國科學報/蓋茲基金會供圖)

30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

2023-06-17 02:30
中銀證券首席經濟學家管濤表示，中國人民幣對美元匯率再度跌破7，人行為何只說不做是有原因的。（中通社）

管濤：人民幣再度破7後 人行為何只說不做

2023-06-18 13:23

超人氣

更多 >
紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治
專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？
飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為

飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為
奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？

奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？
國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷