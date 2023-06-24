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汶川地震敬禮娃娃長大了 高考637分目標北大

中國新聞組／北京24日電
郎錚（中）和爸爸媽媽。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）
郎錚（中）和爸爸媽媽。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

2008年汶川地震中，時年3歲、被埋20餘小時的郎錚獲救時向救難人員敬禮一幕傳遍全國。如今，那個「敬禮娃娃」不僅已成長為身高185公分的帥氣小伙，還在高考中獲得637分好成績。郎錚說，他準備填報北京大學，畢業後想從事公務員等工作，這樣「才能不辜負那麼多關心我、幫助我的人。更好地為人民服務，回報社會對我的關心關愛。」

紅星新聞報導，「5·12」汶川地震中，郎錚躺在一塊用小木板製成的臨時擔架上，用稚嫩的右手向8位抬著他的解放軍救難人員敬禮，此後，媒體一直持續關注郎錚的成長。郎錚說，他曾被地震的陰影籠罩了很長一段時間，遇到颳風下雨都害怕，上廁所也不敢關門，直到9歲以後才慢慢好起來。

15年來，郎錚並沒有在「敬禮娃娃」的標籤下裹足不前，和家人一直記得幫助過他們的所有人。「我們從來不擔心孩子學習不主動或者叛逆。因為在他心中早已種下一顆種子，那就是用實際行動感恩。」郎錚的爸爸郎洪東說。

18歲的郎錚參加了今年的高考，昨（6月23日）晚，郎錚查到了自己的高考成績：637分，比他預估的分數高了10分，其中，語文129，數學126，英語143，文科綜合239。他說， 「我準備報考北京大學，因為我喜歡歷史、國際政治，專業方向也準備填這個。」對於未來規畫，他說以後想從事公務員之類的工作，「為人民服務，不辜負那麼多關心我、幫助我的人。」

報導指出，高中分科時，因為喜歡政治、歷史，郎錚選擇了文科，他並分享了自己的學習方法：找到適合自己的學習方法和節奏，認真聽講，並要勞逸結合，調整好心態。鍛煉也是郎錚的「必修課」之一，他愛打籃球、足球、乒乓球並多次奪獎，喜歡NBA勇士隊，最喜歡球星湯普森。

郎錚的高中班主任劉昌志說，郎錚社會責任感比較強，他沒有把自己放在「敬禮娃娃」的光環下，而是踏實學習。「在學習中，他自我評價和自我反思的能力特別強，清楚自己的薄弱環節在哪裡。」和老師成為好朋友，對同學的幫扶、關心照顧也比較多，是個大氣、陽光，身邊很多朋友的帥氣小伙。

2008年，時年3歲的郎錚獲救後向解放軍戰士敬禮。（取材自紅星新聞／ICphot...
2008年，時年3歲的郎錚獲救後向解放軍戰士敬禮。（取材自紅星新聞／ICphoto圖）

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