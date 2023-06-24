衝球場抱梅西遭「批評教育」態度大變 少年道歉：很後悔

中國一名18歲邸姓少年日前闖入球場，張開手、興奮地朝梅西奔去，遭警方拘留後態度轉變，表示自己很後悔。(Getty Images)

上周衝進北京工體球場內擁抱足球天王梅西 的中國籍球迷邸姓少年，先前受訪時本稱「保全只顧著看球」，諷刺現場維安要再加強，事後遭北京警方處以行政拘留並禁止觀賽12個月。不過，邸姓少年21日遭警方釋放後，竟透過電話向賽事主辦方表達歉意，稱自己現在特別後悔，「被拘留的感覺太難受了，以後肯定低調做人，再也不想有下一次了」，並稱當時受訪時「說了不該說的話，很不負責」，也害怕因為自己一時衝動，外國人會對中國球迷留下不好的印象。

本月15日阿根廷對戰澳洲 的國際足球友誼賽中，18歲的球迷邸姓少年衝進場內與梅西擁抱，並在球場中奔跑，隨後因體力不支倒地，才遭多名工作人員抬離現場，造成比賽中斷一分多鐘，同時引起網絡熱議。

據報導，邸姓少年被釋放後聯繫了這場賽事的主辦方中國虹橋，希望表達自己的歉意。上觀新聞引用天津日報刊載的談話內容，邸姓少年表示自己現在特別後悔，「一是後悔衝進了場內，二是在採訪時說了不負責任的話。因為我還是個學生，長這麼大還沒見過這麼大的場面，因為我是梅西的鐵粉，剛剛擁抱完梅西後，我真是太激動了」。

邸姓少年表示，因為我的闖入影響了比賽的正常進行，也對你們主辦方的聲譽帶來一些損失。但我是一個孩子，也沒什麼錢，家境也很普通，只能對你們深表歉意。他並稱，自己其實不是那種沒素質的人，「我也知道的確是我錯了，但我真的不能給你們有實質性的補償，只能口頭上表達歉意：下不為例，再也不會這麼衝動了！」

邸姓少年說，自己是學生，並不是想直播帶貨，以後肯定低調做人。在裡面的這幾天，自己對外面世界發生的一切都一無所知，被拘留的感覺太難受了，再也不想有下一次了，再也不會違法了！

邸姓少年還說，被拘留的日子自己也一直在反思那天的事情，「覺得挺不好的，尤其是那個網上的採訪，我覺得我說了不該說的話，當時我回到看台差不多五分鐘吧，還很激動，腦子一片空白，所以說出了很不負責任的話」。

邸姓少年提到，自己會想道歉的原因是因為警察 對他進行了「批評教育」。他說，自己本來還想發個抖音道歉，但是一想自己又不是公眾人物，所以還是算了吧。我想給誰道歉就單獨找他們。

邸姓少年還提到，自己知道因為衝動，「對警察叔叔不太好，對主辦方不太好，對阿根廷隊和澳洲隊都不太好，我都想道歉，可是我沒資格」。但是自己真的希望有機會能給阿根廷和澳洲隊道歉，「我就害怕因為我的一時衝動，外國人會對中國球迷留下不好的印象」。