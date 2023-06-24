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「媽媽生日快樂」 四川女孩在媽墳前跳舞 真相逼哭網友

中國新聞組／北京24日電
女兒在媽媽墳前跳舞。（取材自紅星新聞）
女兒在媽媽墳前跳舞。（取材自紅星新聞）

來源：YouTube

「媽媽，祝您生日快樂。」四川一位稚氣未脫的小女孩，在媽媽的墳前踩著音樂節拍翩翩起舞。這段「女兒在媽媽墳前跳舞」的視頻在網上迅速傳播，引發廣泛討論，不少網友感動落淚，但也有部分網友懷疑是「刻意炒作」。視頻發布者是女孩的父親，他稱是女兒說要跳舞給媽媽看，他全程沒有指揮女兒。

紅星新聞報導，視頻發布者「@三娃」曾回覆網友表示，妻子三年前因鼻咽癌去世，錄製視頻當天是妻子第四個陰壽，他帶女兒祭奠亡妻時，女兒說要跳舞給媽媽看，於是他播放了這首「煙雨唱揚州」，女兒跟著音樂跳了一支舞。

20多秒的視頻，讓不少網友感動落淚，「一句媽媽生日快樂，怎麼把我看哭了」、「一聲媽媽喊碎心，可愛的女兒，爸爸帶得好」、「一句媽媽喊得我淚如雨下」。

「@三娃」本名叫陳沖，他和妻子魏和芝是經媒人介紹相親認識，婚後一起前往廣東打工。大兒子現十歲半，在讀小學四年級；當日在亡妻墳前跳舞的是小女兒陳小妍（化名），今年五歲半。

據陳沖回憶，2017年在深圳打工時，妻子魏和芝懷上二胎回古藺老家養胎待產，期間感到偏頭痛、間斷性頭疼，產女後仍未緩解，他帶妻子去當地醫院檢查，經腦部CT診斷為鼻炎額竇炎症狀，之後再到西南醫科大學附屬醫院檢查，確診為鼻咽癌三期。

「看著老婆苦苦支撐整整三年，我也痛苦了三年。」陳沖說，化療和放療導致妻子的正常細胞受損，吃不下東西，面部皮膚都燒爛了，每給妻子塗藥一次，他就心酸和心痛一次，比刀割火燒還難受。

2020年2月2日早上，陳沖打算像往常一樣扶妻子起床，但這一次再也沒有扶起來。魏和芝氣息微弱地躺在他的懷裡十個小時，直到晚上7時半心臟停止跳動。

6月20日，陳沖帶女兒小妍到妻子墳前敬香。小妍給媽媽燒了紙，又跳了一段舞，還把爸爸買的彩虹糖拿兩顆放在媽媽的墳頭。被問到對媽媽有印象嗎？小妍說，「不怎麼記得了，但爸爸經常給我講媽媽，還給我看媽媽的視頻和照片。」問她想媽媽嗎？「特別想媽媽」，小妍說。

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