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北京老人勸兒勿生子暴紅 有人讚豁達有人批自私

中國新聞組／北京23日電
北京一老人勸自己小孩勿生子的視頻，在網路上暴紅。（視頻截圖）
北京一老人勸自己小孩勿生子的視頻，在網路上暴紅。（視頻截圖）

「不孝有三，無後為大」這種傳統觀念，正在發生動搖。中國年輕人不想結婚的人越來越多，甚至許多有子女的老年人也勸自己的孩子不要生孩子。

來源：YouTube

綜合媒體報導，近日在一段視頻中，一名60多歲的北京大爺在公園裡鍛鍊時，被問及他的孩子多大時說，孩子快40歲了，他說：「我不讓我的孩子要孩子，我們在一塊兒住，人家不要孩子，沒拿結婚證，兩人在一塊兒住，我們經常出去玩」。

老爺子直言自己不讓孩子生孩子，他說，「沒那必要，人生短短幾十年，怎麼過都是過，何必苦著過」。他直言自己一直給孩子灌輸的思想就是「吃喝玩樂，活好自己，比什麼都強」。他說：「享受一輩子，吃苦一輩子，上一代人就是咱們的例子，他們享受了嗎？」

被問道：「那您孩子不要孩子，那將來以後他老了怎麼辦？」老人回應： 「我那時候都成灰了，那是以後的事，不用你管，那你要考慮這個，你就沒法活了！」 說完，大爺繼續坦然地表示：「我都跟我孩子說了，大病不搶救，死了骨灰扔！人生就是那麼回事！」

視頻曝光後，迅速引起熱議，有網友讚揚「大爺思想很通透」、「特別讚成這種活法，傳什麼宗？接什麼代呢？把自己的生活過美，把自己的人生過得豐富，這才是實實在在活一輩子！」

但也有人認為「不生孩子，老了都讓國家養，國家有這麼多錢養沒有子女的老人嗎」、「想法太自私」，「果然是精緻的利已主義，自己生孩子養老，卻不贊成孩子養孩子。」

貴州大學退休教師彭先生說，嚴酷的社會環境，改變了許多人的觀念，三年疫情後，無論年輕人還是長者，人們的失落感正在加深和擴大，這種變化將對中國未來產生很大的影響。

根據中國官方統計局數據，去年出生人口只有956萬，創下了中共建政以來的最低值，首次進入人口負增長時期。有網民留言寫道，現在中國財富集中在4%的人手中，96%的人在受苦，精神壓力太大、貧富差距更大。

北京 疫情 退休

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