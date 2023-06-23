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植物人父使出全身力氣抬手…給兒抓癢 網看哭

中國新聞組／北京23日電
植物人父親使出全身力氣抬起手給兒子搔癢。（視頻截圖）
植物人父親使出全身力氣抬起手給兒子搔癢。（視頻截圖）

一段關於植物人父親幫自己孩子抓癢的視頻，近日在中國網路上引起關注。視頻稱，臥床4年的植物人父親聽到孩子說「爸爸我後背癢」時，使出全身力氣抬起手，試圖幫孩子抓癢。這一幕讓許多網友看哭了，感動地說「偉大的父親」、「小男孩真幸福」。

有報導稱這位父親名叫趙進前，3年前為救一名3歲幼童從6公尺高屋頂墜落成植物人，目前未獲證實。

綜合閩南網、香港01報導，這段視頻據說發生在今年6月19日，只有短短13秒，躺臥在床的父親雙眼緊閉，兒子一聲「爸爸我背後癢」，靠在他的懷中，只見趙進前奮力將手舉起來，放在兒子的背後開始替他抓癢，孩子則依偎在父親的側邊，不時轉動身體，看來十分幸福。孩子還假裝要掉下床，試探父親的反應，父親沒有醒來，但依然緊緊地抓住兒子。

這一幕讓在一旁拍攝的母親感動得破防，隨後將這段視頻上傳抖音。這段看似平凡無奇的視頻，頓時讓不少網友看哭了：「此刻的小男孩好幸福，依偎在父親懷裡」，「偉大的父親」，「好人的靈魂不應該被困住」，「父愛如山」，「老婆不離不棄，真心不容易，兒子也照顧得很好」 ，「淚目了」。

植物人父親使出全身力氣抬起手給兒子搔癢。（取材自閩南網）
植物人父親使出全身力氣抬起手給兒子搔癢。（取材自閩南網）

不過也有一些網友質疑視頻的真實性：「配合父親節真情出演」，「這植物人是演的吧」，「誰家植物人住病房手上還帶手串啊」，「4年植物人，手部肌肉居然沒萎縮，真是醫學奇蹟啊」，「這是植物人嗎？竟然眼睛半睜能動的嗎」；有網友當場科普駁斥：「植物人就跟正常人睡覺一樣，會翻身，會打呼嚕，但就是醒不過來」。

有網友爆料稱這名視頻中的父親名叫趙進前，41歲，曾是臥床3年的植物人，近期奇蹟似的恢復意識後，能勉強出力用雙手行動。但他還不能說話，眼睛也睜不開，得靠雙手將眼皮撥開視物，要人攙扶才能站立復健。

兒子幸福的表情。（取材自閩南網）
兒子幸福的表情。（取材自閩南網）

趙進前現3年前為了救一名3歲幼童，雙雙從6公尺高的屋頂墜落，幼童安然無恙，他卻因重度開放性顱腦損傷，當場昏迷不醒，後變成植物人。妻子沒有放棄對丈夫的希望，每天都給他按摩、餵食、換藥、翻身，還給他放音樂、講故事、說笑話，希望能夠喚醒他的意識。兒子也很懂事，每天放學回來就和爸爸說話，還給他講笑話逗他開心。

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