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父帶12歲女休學環騎中國 網吵翻：這是她想要的？

中國新聞組／北京23日電
齊海亮和女兒六一。（取材自瀟湘晨報）
齊海亮和女兒六一。（取材自瀟湘晨報）

齊海亮從女兒「六一」4歲起就利用假日帶著她騎自行車環遊中國，沿途拍視頻記錄。近日，他又帶著六一開始騎行遊中國，這次讓女兒休學，父女倆預計400多天騎行4萬多公里，做為12歲的生日禮物。這對父女近日在21天裡騎行跨4個省份，視頻讓網民們吵翻，有網民肯定齊海亮用特殊的方式教育女兒，也有不少人批評：「這是她想要的嗎？」

瀟湘晨報報導，齊海亮算過，六一休學一年再加上假期大概是400多天的時間，考慮到氣候影響，他計畫先途經江西、湖南、貴州到雲南，從雲南進入西藏再抵達新疆；9月份往南走，經甘肅南下至海南；明年春天北上去往黑龍江漠河；7至8月順著內蒙古省際大通道騎行，從山西、陝西進入安徽，最後回到浙江杭州。

「大概全程我算了一下有4萬多公里吧，正常每天騎一百多公里就能騎下來。」齊海亮說，行前做了大量準備工作，配置一輛保障車由舅舅駕駛隨行，對此行滿懷信心，但騎行途中又因心疼女兒改口：「到了湖南、貴州，山路很多，六一騎行很崩潰，未來還是要看孩子的狀態。」

這次環中國騎行，是齊海亮送給六一12歲的生日禮物。「學習為了什麼呢？為人處世，走萬里路，見很多人，也一樣重要。」齊海亮說，「從她出生的時候我就計畫，人生當中我陪她走三次路，小的時候陪她走過一次了，這次她小學畢業的時候陪她走一次，下一次就是等她上大學之前，我說『等你到了18歲，爸爸就會讓你去考摩托車駕照』，我會陪她再走一次。」

齊海亮第一次帶六一騎行環遊中國，是在六一4歲那年，也就是2015年9月，齊海亮用自行車拉著六一坐的小拖車出發環遊全國，歷時761天，騎行超過4萬公里。2023年6月，距離上次出發已過去7年多，小時候黏著爸爸的六一已小學畢業，有了自己的朋友和喜歡做的事。

12歲的六一這次騎行看到許多自己不曾注意到的事物，也有過情緒，比如6月14日都在騎行上坡路段，齊海亮耐心鼓勵開解她，發洩完情緒，六一又開始騎行，抵達當天的目的地。

六一在騎行途中。（取材自瀟湘晨報）
六一在騎行途中。（取材自瀟湘晨報）

「這段時間對我來說也是很珍貴的，我可能是6月被叫『爸爸』次數最多的人，路上她總是喊『爸爸，我累』，『爸爸，我不想騎了』，『爸爸，這是什麼呀』……這一路是我陪她走，也是她陪我走。」

提及路上的收穫，齊海亮很難概括：「無法用堅持、開闊這樣的詞彙來概括，如果一定要說的話，這次出來可能會在她心裡種下一顆種子吧」；他認為，當未來她遇到問題、挫折了，「回想起來在路上許多困難我都克服，還有什麼事情我做不到，這顆種子會慢慢發芽。」

駕照 教育 甘肅

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