中國買iPhone 14 Pro 占年收9.3% 蘋果不貴…只是太窮？

中國人買iPhone14Pro，需9.3%年收入引熱議。 （路透）

根據最新的資料，蘋果 的iPhone 14 Pro 128GB 機型，在不同國家的售價與當地人平均年收入相比，存在巨大的差異。「中國人買iPhone 14 Pro需9.3%年收入」的話題登上微博熱搜，引來眾多網友熱議。

快科技報導，World of Statistics網站日前分享全球購買iPhone 14 Pro 128GB版本需要花多少錢，數據顯示，全球占比年收入是最低的在瑞士，當地人購買iPhone 14 Pro僅需平均年收入的1.8%，全球最高比率則是奈及利亞和巴基斯坦，分別為105.3%和104.1%，可以說一年平均收入還買不了一支iPhone 14 Pro。美國、新加坡和阿聯酋等國家在3%以下，英國、德國、日本等比率為4%左右，印度、菲律賓、土耳其、巴西、埃及等比率在20%以上。

而中國的比率為9.3%，目前iPhone 14 Pro 128GB中國售價為7999元（人民幣，下同），換算過來年收入在8.4萬元左右。

有網友表示，其實蘋果不貴，只是國人太窮，收入配不上這一款手機 。按照前幾天專家統計的月薪3000是中國中等收入水平，買蘋果手機用了9.3%年收入是絕對錯誤的。試問一下，有多少人的月收入能達到6500元以上？月薪3000元左右的得一大半以上吧。事實上，iPhone 14 Pro 128GB 機型，這個價格不是國人的年收入的9.3%，而是有錢人的零花錢、打工人的血汗錢。總而言之，澇的澇死，旱的旱死，經濟基礎好的不在乎這點，對於普通工薪階層來說確實略貴。

還有網友表示：「這個數字其實算比較合理了」、「這是按人均GDP算的吧」、「會買的人多少都會買，不會買的人多少都不會買」、「窮的窮死，富的富死」、「我連國人的平均年收入都達不到了」、「買了14花了一個月工資」、「還是國人太窮」、「看來是我的收入太低啦，有沒有活一起幹」。