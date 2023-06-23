「抱樹」抗焦慮 中老年人新法寶 首選寺廟古樹 速生白楊像充電寶

抱樹者的動作，就好比以樹為道具做一場瑜伽。只要雙腳貼地，垂直站立，抱緊大樹，就能輕鬆的與樹連接與互動。（取自澎湃新聞）

「抱樹」是少部分人的獨特興趣，也是公園裡大叔、大嬸們強健身 體的選擇之一。不過，近期在中國「抱樹」儼然已蔚為風潮，成為一種療癒身心的活動。不少人每天特別跑到公園裡，只為練習抱樹。

澎湃新聞報導稱，儘管中國「抱樹風潮」的源頭已無從考究，但現在一大清早走進公園裡，隨處可見人們正在親近樹木，彼此緊密貼近。還有，當其他人在著迷於以吸貓、吸狗當紓壓管道時，應該很難想像，一些容易感到焦慮的人已經轉而去「吸樹」。至此「抱樹」早已成為中年人抗焦慮的重要法寶。

文章中指出，有不少中年人在一番探索後領悟到，療癒的本質其實就是找到一個安靜的地方，與自己獨處。而此時，由於「樹療」的樸素、簡約方式，也讓它贏得不少中老年人的青睞。

據悉，「抱樹療法」最早是來自北歐的心理治療方法。在芬蘭北部，每年8月甚至會舉行「抱樹大賽」，日本 也有類似的「抱樹森林浴」，讓參加者沐浴在大自然的樹木香氣當中。

事實上，文章還寫到，「樹療」更像是一種免費的獨處方式。因為不需要花錢，在這裡，人們不用去比較物質上的階級問題，而是追求放鬆和平靜。儘管如此，這不代表樹療只是隨便抱抱樹而已。它提及，「大樹五行屬木，想抱樹得先看自己的五行缺什麼。五行缺木當然最好，但如果你五行屬土，那為了避免反向被吸，還是別抱的好。」

剛被科技大廠裁員 的80後北漂松哥表示，抱樹也有抱樹的規矩，不是什麼樹都抱。「速生白楊我們是不抱的，它就像快餐店的速成雞，也可以說是街邊的移動充電寶。雖然又快又方便，但總覺得少了一些儀式感。」

他補充自己偏愛古村寺廟裡的古樹，他認為這種樹木「不僅壽命長，還寄託了很多人的希望」，更重要的是這種樹大多在遠離城市的郊區。對他而言治療焦慮的過程，從把車開出家門的那刻就開始。

然而擺在抱樹新手面前的第一道難關卡，就是旁人異樣的眼光。90後杭漂女生Siying說，堅信大樹可以有療癒能量的作用，每天都會去西湖旁邊固定抱樹10分鐘。她提醒，「不必在意他人的眼神，只有活到最後的人才有嘲笑的資本。」為了排除他人的異樣眼光，她把抱樹當成一種輕冥想。

對於中國中老年人來說，「抱樹」最主要的目的，是它提供了一個場所，讓人可以完全靜下心來，什麼都不想，還可以吸到植物所製作的新鮮氧氣。