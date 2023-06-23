上海二手房市冷 火鍋券抵10萬元中介費「為維護老客戶」

上海21世紀不動產某門店店東李小憶展示一個開火鍋店的老客戶置換千萬級房屋後，用火鍋券充抵了10萬元中介費。（取材自每日經濟新聞）

上海二手房市場經歷加速回暖之後，也從4月份開始進入供大於求狀態；在此過程中，賣家、買家、中介，各方都覺得「難」。有中介為一個開火鍋店的老客戶置換千萬級房產後，中介費讓客戶用10萬元火鍋券充抵了。

每日經濟新聞報導，李小憶是上海21世紀不動產某門店店東，他拿出幾疊火鍋店抵用券聲稱，為維護客戶關係，他經營的中介門店在為一個開火鍋店的老客戶置換千萬級房屋後，客戶用火鍋券充抵10萬元中介費。

「這樣的現金券一共有1000張」、「這位客戶三年來守店艱難，在稅費面前，置換房產也成了可有可無的選擇。」李小憶說，在整個置換過程中，客戶有過猶豫，所以自己索性做主，讓他印一批代金券當作中介費。這批代金券有效期2年，至2025年6月18日，幾天前剛剛印製完成。

他說，市場下行，中介們的生意全靠熟客幫襯，成交固然重要，但維護老客戶、下沉社區也同樣重要，「端午節 嘛，也不給老客戶送粽子了，就送這些火鍋店代金券」。

易居研究院報告顯示，上海5月二手房的交易數據是1.53萬套，剛過「榮枯線」，但相比4月的成交量縮水約13%。

上海二手房成交下滑並不止於此。上海中原地產市場分析師 盧文曦表示，「一般來說，大部分市場交易是通過中介成交的，差不多占8成；通過手拉手交易的（繞過中介的二手房交易），可能占2成左右，但5月手拉手交易的比值上升到了26%。」

手拉手，意味著該筆交易可能是為了打新，需要騰出購房資格，而房子一時半會賣不掉，只能進行親友之間的更名操作。「也就說，經紀人的『體感』更差。」盧文曦指出。「在這樣的情況下，6月市場上真正願意自己去做一些交易買賣的，或許收縮得更明顯，全月市場很有可能直接到達『地板量』——成交1.3萬-1.4萬套。」

21世紀不動產另一位店長韓新志證實這一感受，「預期不好，現在很多客戶暫緩了買房計畫，先把錢袋捂緊，觀望市場。但不管是剛需上車還是置換，這些客戶肯定是有需求的。」