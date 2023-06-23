上海二手房市冷 火鍋券抵10萬元中介費「為維護老客戶」
上海二手房市場經歷加速回暖之後，也從4月份開始進入供大於求狀態；在此過程中，賣家、買家、中介，各方都覺得「難」。有中介為一個開火鍋店的老客戶置換千萬級房產後，中介費讓客戶用10萬元火鍋券充抵了。
每日經濟新聞報導，李小憶是上海21世紀不動產某門店店東，他拿出幾疊火鍋店抵用券聲稱，為維護客戶關係，他經營的中介門店在為一個開火鍋店的老客戶置換千萬級房屋後，客戶用火鍋券充抵10萬元中介費。
「這樣的現金券一共有1000張」、「這位客戶三年來守店艱難，在稅費面前，置換房產也成了可有可無的選擇。」李小憶說，在整個置換過程中，客戶有過猶豫，所以自己索性做主，讓他印一批代金券當作中介費。這批代金券有效期2年，至2025年6月18日，幾天前剛剛印製完成。
他說，市場下行，中介們的生意全靠熟客幫襯，成交固然重要，但維護老客戶、下沉社區也同樣重要，「端午節嘛，也不給老客戶送粽子了，就送這些火鍋店代金券」。
易居研究院報告顯示，上海5月二手房的交易數據是1.53萬套，剛過「榮枯線」，但相比4月的成交量縮水約13%。
上海二手房成交下滑並不止於此。上海中原地產市場分析師盧文曦表示，「一般來說，大部分市場交易是通過中介成交的，差不多占8成；通過手拉手交易的（繞過中介的二手房交易），可能占2成左右，但5月手拉手交易的比值上升到了26%。」
手拉手，意味著該筆交易可能是為了打新，需要騰出購房資格，而房子一時半會賣不掉，只能進行親友之間的更名操作。「也就說，經紀人的『體感』更差。」盧文曦指出。「在這樣的情況下，6月市場上真正願意自己去做一些交易買賣的，或許收縮得更明顯，全月市場很有可能直接到達『地板量』——成交1.3萬-1.4萬套。」
21世紀不動產另一位店長韓新志證實這一感受，「預期不好，現在很多客戶暫緩了買房計畫，先把錢袋捂緊，觀望市場。但不管是剛需上車還是置換，這些客戶肯定是有需求的。」
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