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端午首日景區「人從眾」 泰山遊客人山人海 開車1小時走1公里

中國新聞組／北京23日電
端午節首日，北京故宮博物院遊客如織。（取材自澎湃新聞）
端午節首日，北京故宮博物院遊客如織。（取材自澎湃新聞）

端午假期首日各地旅遊景區迎來遊客高峰，多地旅遊成績單出爐，泰山等多個景區出現「人從眾」，網友曬出的現場照片顯示人山人海，有人出行開車1小時僅走1公里。今年端午假期旅遊特色是避暑遊升溫，「漂流」相關產品搜索熱度上漲272%，有望成為近五年「最火」端午。

據官方估計，今年端午假期旅遊人次有望達到1億人次，首日多地就迎來出行高峰期，北京、成都、昆明等多個城市中心城區線路均呈紅色擁堵，甚至紅的發黑到極度擁堵。有堵在路上的網民表示，自己開車走了1個小時，一看里程才剛過了1公里，有些趕高鐵的遊客，不得不從出租車上下來，推著行李箱一路小跑到車站。

央視新聞統計了多地端午假期首日旅遊成績單。據天津文旅部門22日下午數據，從21日12時至22日12時，天津金街文化旅遊區共接待遊客44.36萬人次，接待量居全市之首。截至22日晚上8點，內蒙古自治區A級旅遊景區當天接待遊客總人數超70萬人次，旅遊收入超5000萬元（人民幣，下同，約696萬美元）。

文旅活動也是今年端午假期特色之一。安徽文旅惠民消費季活動全面開啟，假期第一天，安徽全省4A級以上景區共接待遊客68.2萬人次，同比增長136.4%。湖北各地開展龍舟賽100餘場次、各類端午文化主題活動近3000項，22日湖北宜昌接待遊客95.04萬人次，實現旅遊總收入6.41億元。

避暑遊也是今年端午旅遊熱點。首日長白山景區遊客接待量12597人次，同比增長3.36%。目前，長白山北景區、南景區23日門票預約人數已達景區核定承載量。其他還有超2萬名遊客進入黃果樹大瀑布景區，同比增長47.43%；泰山景區也到處人山人海。

快科技引述同程旅行數據顯示，今年6月以來，「漂流」相關產品搜索熱度上漲272%，各地的室內外水上樂園成為親子遊首選。攜程平台上，近兩周「溯溪」相關產品熱度環比增長超50%，上海露營訂單同比增長7倍。

假期出遊則以周邊遊、近程遊為主。北京、杭州、廣州、成都、青島成為國內熱門目的地，相較今年「五一」假期景點人流密集，端午出遊的舒適度和性價比都將提升。國家移民管理局預計，出入境人數峰值有望超過140萬人次/天，日均將達128萬人次，客流高峰主要集中在今明兩天。

泰山景區人山人海（視頻截圖）
泰山景區人山人海（視頻截圖）

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