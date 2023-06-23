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河南發現2000多年前粽子 圓形植物包裹

中國新聞組／北京23日電
圖為城陽城遺址八號墓發現的圓形植物包裹。（新華社／河南省文物考古研究院供圖）
圖為城陽城遺址八號墓發現的圓形植物包裹。（新華社／河南省文物考古研究院供圖）

河南省文物考古研究院透露，考古人員在河南信陽城陽城遺址八號墓葬內發現大量圓形植物包裹。研究發現，包裹外部為槲葉，內部為水稻、黍等糧食，這些槲葉糧食包裹是迄今為止中國考古發現的距今2000多年、最古老的粽子。

瀟湘晨報報導，信陽城陽城遺址八號墓發掘現場負責人武志江表示，八號墓是一座戰國中期的楚國貴族墓葬，平面呈「甲」字形，坐西向東，由墓道和墓室組成。在發掘過程中，考古人員在槨室中後室的木案上，發現大量用葉子包著的圓形包裹。

「完整的圓形包裹有40個，還有很多破損散落在槨室底部，這些包裹都由寬大的植物葉子層層包著，由麻繩或者莖稈捆紮，呈現厚圓餅狀。」河南省文物考古研究院植物與寄生物考古實驗室主任藍萬里說，通過測量，包裹的直徑約10至15厘米，厚3至5厘米。

據了解，隨著包裹一同出土的還有少量樹枝，考古人員推測這些植物包裹幾個為一組，串在或繫在樹枝上。

武志江說，「由於八號墓所處位置地下水位較高，墓室整體被地下水浸泡，形成特殊的埋藏環境，這為墓葬中文物的保存創造有利條件，使得圓形包裹千年未腐」。

據報導，考古人員通過體視顯微鏡分析發現，40個完整包裹內有39個里面裝的是沒有脫殼、沒有煮過的稻穀，另外1個裝的是黍。

「為了判斷包裹這些稻穀和黍的植物葉子，我們找來同種類現生葉子進行比對，通過拼合各個部分的殘片，根據葉形、葉緣、尺寸、葉脈形態等特徵，最後判斷圓形包裹外的植物葉子是槲葉。」藍萬里說，槲葉是殼斗科植物槲樹的葉子，現在豫西一帶依舊流傳著食用槲葉粽子的習俗，也叫槲包。

圖為城陽城遺址八號墓發現的圓形植物包裹。（新華社／河南省文物考古研究院供圖）
圖為城陽城遺址八號墓發現的圓形植物包裹。（新華社／河南省文物考古研究院供圖）

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