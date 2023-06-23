「瘋狂的高溫」 北京湯河口41.8℃ 破歷史紀錄

北京22日氣溫飆破40℃，市內一個觀測站更測得史上最高溫紀錄。（記者廖士鋒／攝影）

中國華北地區近日氣溫非常炎熱，超過40℃的區域不在少數，最新消息顯示，有多個氣象站都已經測得突破歷史紀錄的高溫 ，山東甚至還預告會突破43℃，而北京 也飆升至40℃以上高溫。

中央氣象台官方微博22日接連發出多篇貼文指出，「熱，很熱，非常熱」，並以「瘋狂的高溫」形容華北、黃淮地區這幾天的天氣。消息指，京津冀及山東氣溫一路走高，多地超過40℃，其中北京湯河口（41.8℃）、天津大港（41.8℃）、河北廊坊（41.6℃）、山東沾化（41.7℃）等17個國家氣象站最高氣溫突破歷史極值。

2023年首個高溫橙色預警，也在22日晚間由中央氣象台發布，官方預計6月23日白天，華北、黃淮等地將繼續出現35℃以上的高溫天氣，其中，北京、天津、河北、山東、河南 北部和東部等地最高氣溫有37到39℃，北京、天津、河北中南部、山東中北部等地的部分地區可達40℃左右；此外，新疆吐魯番和南疆盆地、內蒙古西部和中部偏北地區等地也有35到38℃的高溫天氣，吐魯番局部地區最高氣溫可達40℃左右。

另據北京日報消息，代表「北京溫度」的北京南郊觀象台，22日午後氣溫也飆至40.1℃，這是該站時隔9年再次出現40℃以上高溫，上一次出現40℃以上的高溫是2014年5月29日。

截至22日下午14時，北京懷柔湯河口氣溫達到41.8℃，位居全中國第一，並打破當地觀測史最高紀錄。北京南郊觀象台也達到41.1℃，並列史上第二高溫，該站觀測史上氣溫極值為41.9℃，出現於1999年7月24日。

目前有多地官方都針對嚴重中暑的「熱射病」，向民眾預先提醒相關處置方法與就醫流程。