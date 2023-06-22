回中國近兩月 大熊貓「丫丫」變圓了

大熊貓「丫丫」在最新的吃播視頻裡，被網民形容「圓滾滾起來了」。（取材自微博）

旅美20年的大熊貓「丫丫」因健康問題引發爭議後，今（2023）年4月底從美國回到中國的北京動物園 ，考量「丫丫」身體狀況，園方表示短期內不會公開展示。園方近日發布「丫丫」最新的吃播視頻，只見「丫丫」大口吃著新鮮竹子和竹筍，看來胃口很好。很多網友留言「圓滾滾起來了」、「丫丫的狀態越來越好啦」，「跟之前在美的精神狀態判若兩熊」。

雌性大熊貓「丫丫」旅居美國孟菲斯動物園協議期限原為十年，2013年到期延長10年。去年12月，孟菲斯動物園宣布將把「丫丫」歸還中國，按期結束20年的合作研究。「丫丫」旅美期間一度被網民拍到身形過瘦、運動力不佳、毛髮脫落並有斷齒等疑似被虐情形，儘管孟菲斯動物園否認虐待，仍引發中國國內重視，網民更是一片要求官方儘速送「丫丫」回國的聲浪。

從孟菲斯動物園視頻中截下當時在美的「丫丫」身形。（取材自界面新聞）

今年2月，中方赴美大熊貓專家組抵達孟菲斯動物園查看了「丫丫」的健康狀況，認為除皮膚病導致的毛髮脫落外，食欲良好，糞便性狀正常，體重穩定。今年4月底，「丫丫」從美國回到中國，目前，「丫丫」已在北京動物園熟悉和適應生活環境。

在北京動物園半個多月的「丫丫」現在怎麼樣了呢？快科技報導，北京動物園微博發布「丫丫」最新的吃播視頻，飼養員為「丫丫」準備了新鮮的竹子和竹筍，「丫丫」大口吃著看起來胃口很好。

很多關心「丫丫」的網民看了吃播視頻後表示：「肉眼可見圓滾滾起來了」，「丫丫的狀態越來越好啦」，「可以在家過端午節 了」、「謝謝北動的奶爸奶媽們。辛苦了」，「丫丫回來之後變得開朗許多」，「終於有個熊樣啦」，「果然在家吃飯就是香」，「吃得一臉滿足」，「丫丫眼睛有光了，臉蛋兒也圓了，身上也長肉肉了」，「丫丫要天天開心哦」。

據報導，官方此前安排「丫丫」將和著名「越獄份子」大熊貓「萌蘭」做鄰居， 「萌蘭」十分活潑外向，跟已進入暮年的「丫丫」作伴別樣的搭配。