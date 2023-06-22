我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英前潛艇指揮官：失聯潛水器人員恐已罹難

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

回中國近兩月 大熊貓「丫丫」變圓了

中國新聞組／北京22日電
大熊貓「丫丫」在最新的吃播視頻裡，被網民形容「圓滾滾起來了」。（取材自微博）
大熊貓「丫丫」在最新的吃播視頻裡，被網民形容「圓滾滾起來了」。（取材自微博）

旅美20年的大熊貓「丫丫」因健康問題引發爭議後，今（2023）年4月底從美國回到中國的北京動物園，考量「丫丫」身體狀況，園方表示短期內不會公開展示。園方近日發布「丫丫」最新的吃播視頻，只見「丫丫」大口吃著新鮮竹子和竹筍，看來胃口很好。很多網友留言「圓滾滾起來了」、「丫丫的狀態越來越好啦」，「跟之前在美的精神狀態判若兩熊」。

雌性大熊貓「丫丫」旅居美國孟菲斯動物園協議期限原為十年，2013年到期延長10年。去年12月，孟菲斯動物園宣布將把「丫丫」歸還中國，按期結束20年的合作研究。「丫丫」旅美期間一度被網民拍到身形過瘦、運動力不佳、毛髮脫落並有斷齒等疑似被虐情形，儘管孟菲斯動物園否認虐待，仍引發中國國內重視，網民更是一片要求官方儘速送「丫丫」回國的聲浪。

從孟菲斯動物園視頻中截下當時在美的「丫丫」身形。（取材自界面新聞）
從孟菲斯動物園視頻中截下當時在美的「丫丫」身形。（取材自界面新聞）

今年2月，中方赴美大熊貓專家組抵達孟菲斯動物園查看了「丫丫」的健康狀況，認為除皮膚病導致的毛髮脫落外，食欲良好，糞便性狀正常，體重穩定。今年4月底，「丫丫」從美國回到中國，目前，「丫丫」已在北京動物園熟悉和適應生活環境。

在北京動物園半個多月的「丫丫」現在怎麼樣了呢？快科技報導，北京動物園微博發布「丫丫」最新的吃播視頻，飼養員為「丫丫」準備了新鮮的竹子和竹筍，「丫丫」大口吃著看起來胃口很好。

很多關心「丫丫」的網民看了吃播視頻後表示：「肉眼可見圓滾滾起來了」，「丫丫的狀態越來越好啦」，「可以在家過端午節了」、「謝謝北動的奶爸奶媽們。辛苦了」，「丫丫回來之後變得開朗許多」，「終於有個熊樣啦」，「果然在家吃飯就是香」，「吃得一臉滿足」，「丫丫眼睛有光了，臉蛋兒也圓了，身上也長肉肉了」，「丫丫要天天開心哦」。

據報導，官方此前安排「丫丫」將和著名「越獄份子」大熊貓「萌蘭」做鄰居， 「萌蘭」十分活潑外向，跟已進入暮年的「丫丫」作伴別樣的搭配。

動物園 北京 端午節

上一則

藝人被AI換臉拍「多巴胺穿搭」視頻 律師：侵犯肖像權

下一則

維密風光不再 北京首店關閉 官方說法「合約到期」

延伸閱讀

聯邦快遞正努力趕上UPS獲利

聯邦快遞正努力趕上UPS獲利
成都男惡意潑水熊貓 園方：終身禁入 網怒：拉黑他

成都男惡意潑水熊貓 園方：終身禁入 網怒：拉黑他
旅美20年大熊貓「丫丫」檢疫期滿 專機抵京 暫不對外展出

旅美20年大熊貓「丫丫」檢疫期滿 專機抵京 暫不對外展出
中國旅美20年貓熊「丫丫」半夜抵北京動物園　

中國旅美20年貓熊「丫丫」半夜抵北京動物園　

熱門新聞

外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(美聯社)

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

2023-06-19 09:12
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(新華社)

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

2023-06-19 20:05
(取自搜狐新聞)

男舞者全裸？孔雀舞「不雅」爭議 楊麗萍回應了

2023-06-15 15:39
視頻中，一名女子邊拍視頻邊質問快遞員，稱她埋頭簽字時，快遞員把他自己的褲子脫了，然後在她後面侮辱她。（視頻截圖）

趁50歲阿姨簽字時 四川20歲快遞員把褲子脫了 下場被熱議

2023-06-16 07:30
微軟創辦人比爾蓋茲時隔4年訪問中國，15日在北京發表演講。(取材自中國科學報/蓋茲基金會供圖)

30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

2023-06-17 02:30
中銀證券首席經濟學家管濤表示，中國人民幣對美元匯率再度跌破7，人行為何只說不做是有原因的。（中通社）

管濤：人民幣再度破7後 人行為何只說不做

2023-06-18 13:23

超人氣

更多 >
加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄
罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀

罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀
海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕
台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費
台女星李芳雯遊LA 好市多神不知鬼不覺被偷包

台女星李芳雯遊LA 好市多神不知鬼不覺被偷包