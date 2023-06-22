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中國青年擺攤賣專業 66元幫解惑人生

中國新聞組／北京22日電

中國青年面對職業倦怠以至於就業難題，卻意外走出一條街頭新路。近期有大學生或青年上街擺攤，不賣貨、不賣咖啡，而是提供專業「付費聊天諮詢」或心理輔導。像是「五一」剛來到大理的中山大學哲學系研究生「熱帶魚」說，最開始開出一個人88元人民幣（約12.2美元），想聊多久都可以。

北京青年報引述「熱帶魚」說，自己第一位客人是個40歲的新疆大哥，問著「人生的意義是什麼？」在之後一個小時裡，「卡繆」、「存在主義」等哲思詞語在大理街頭不斷湧現。一小時後，他給第一位服務的大哥打折收66元。

她對第一次擺攤就成功賺到錢覺得震撼驚喜，「人和人意外相遇，大家卻都能真誠交流」更是擺攤的最大收穫。

短短幾天，「熱帶魚」因為擺攤認識了許多朋友。用四川話為她招攬生意的撿垃圾大爺，受她啟發舉「女性主義」紙板的女孩，還有不少旅居遊客。她認為，擺攤的所見所聞又會倒逼去讀更多的專業書，才能更有底氣「服務」客人。

而這股「知識擺攤潮」也或成為中國畢業季年輕人與社會接觸的新窗口。「紅豆泥」與郭濤一個是杭州的大四法學生，另一個是西安的研三美學碩士。兩人也在各自城市的公園、街頭擺攤。

想要深造的「紅豆泥」不久前才考研究所失利，對她來說，釋放壓力是擺攤的動機，有更多機會和陌生人交流感到舒適，也開心地說「第一天就賺了44元，是我實習四天的工資」。

郭濤則將踏入社會找求職就業，坦言美學專業很難找到非常對口工作，大眾對這個專業也不大理解，機緣之下決定和朋友一起上街擺攤，覺得很有意義與價值，等到畢業後還會再來。

對這股風潮，北京師範大學經濟與工商管理學院教授錢婧認為，「知識擺攤」對孤獨的學術人來說是種心理慰藉，這分孤獨讓人難受，所以走出去。發現自己從某門課上的知識能幫忙別人解釋現實問題，甚至有人願意付費去聽，就是一種非常大的心理安慰。

北京 就業 咖啡

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