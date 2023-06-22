端午節3天小長假 中國估1億人次出遊

中國今年端午三天連假預估將會有1億人次出遊。（新華社）

央視客戶端報導，端午假期將至，央視從中國旅遊研究院獲悉，今年端午假期旅遊人次有望突破2019年同期水平，達到1億人次，但假期出遊將以周邊遊、近程遊為主。

繼「五一」勞動節 假日旅遊需求超預期釋放後，端午節 假日旅遊市場需求處於溫熱期。央視從多家平台獲悉，今年端午假期，國內和多個出境熱門目的地的酒店、機票均價將較五一假期有所降低。北京 、杭州、廣州、成都、青島將成為國內熱門目的地。

中國旅遊研究院院長戴斌受訪說，預測今年的端午假期會有1億人次出遊，會有370億元人民幣(約51.5億美元)的旅遊消費。跟去年同期相比，出遊人數增加30%，旅遊消費增加43%。

中國旅遊研究院預測，粵港澳大灣區、長三角、京津冀、長江中游和成渝城市群遊客循環和交互流動較為明顯，主要客源城市周邊將形成三小時黃金旅遊圈，北戴河、松山、從化等旅遊度假地熱度漸顯。

戴斌說，由於端午假期只有三天的時間，和五一勞動節假期相比，總體上是以近程出遊為主，以周邊遊為主。自駕、散客、家庭、親子、研學、避暑這些會成為假日旅遊的關鍵詞。