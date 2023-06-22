5月失業率再飆高 青年當全職兒女 專家：經濟恐下滑

中國疫後就業難狀態持續，約有600多萬年輕人失業，「全職兒女」大幅增加。（取材自百度百家號）

中國青年5月失業率再飆高，約600多萬青年失業，這是中國1978年改革開放以來，面臨更慘的第五度就業 危機。在艱困的就業環境下，許多中國青年捨棄大城市，轉而到小城市謀職，更偏好縣城體制內工作；也有不少年輕人乾脆在家當「全職子女」，由父母發工資，引來專家警告中國社會經濟恐將因此嚴重下滑的疑慮。

中國青年（16至24歲）5月失業率升至20.8%，南華早報報導，因破紀錄的1158萬畢業生加重就業市場壓力，預料青年失業率7、8月將再增。北京 大學中國宏觀經濟研究中心主任盧峰表示，經濟復甦疲弱加劇就業壓力，攀高的青年失業率只會使得情況更糟，他預計起碼得經歷二或三年，中國青年失業率才能回歸於常態。

此前，自1978年推動改革開放以來，中國已經歷四度嚴峻的就業危機。盧峰分析現階段的第五度就業危機說：「今年的經濟復甦乏力，導致勞動力需求不振，尤其中小型企業更是如此，以致業者寧可延長工時，也不願立即增加新的職缺。」再者，疫情期間丟飯碗的或者待業的也在疫後解封重返就業市場，更加劇謀職者之間的競爭。

第一財經報導，大城市就業職缺有限，縣城體制內工作吸引了越來越多的畢業生。麥可思最新報告顯示，2022屆本科畢業生到縣級城市及以下地區就業的比率（25%）較2018屆增幅為25%，高職（28%）增幅為27%。在縣級城市及以下地區就業的2022屆本科畢業生，在政府及公共管理部門就業的比率（14.9%）較2018屆的增幅為27%。

報導引述廣東省體改研究會執行會長彭澎分析，這種現象主要是高校擴招後，大學生出來找不到合適工作現象十分普遍。大城市就業競爭激烈，使得很多畢業生去到中小城市就業，其中不乏名校碩博士扎堆到縣城體制內單位就業。

也有不少青年因為就業困難而選擇當「全職兒子」或「全職女兒」，「工作內容」包括陪伴父母、做家務等，由父母提供零用錢。

英國廣播公司BBC報導，新加坡 國立大學李光耀公共政策學院助理教授陸曦說，全職兒女是社會失業大潮下不可避免的現象，體現整個社會經濟嚴重下滑。全職兒女越多，社會消費降級越快。且「全職兒女」大部分是被迫待在家裡，沒有明確的職業規畫，隨著就業市場的競爭越來越激烈，也將面臨未來失業市場更大的擠壓，未必能夠找到一份合適的工作。