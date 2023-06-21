慢慢逛 3公里行程花3小時 華青興起Citywalk城市漫遊

來自北京的兩名遊客以Citywalk方式開啟了天津解放北路之旅。圖為導遊王娓為遊客介紹原開灤礦務局。(取材自中新網)

繼特種兵旅遊之後，Citywalk又成了中國年輕人熱中的旅行方式之一。Citywalk又叫城市漫遊，是今年社群 年輕人最流行的城市運動，有多火呢？「每個city都在被walk」上了小紅書熱搜第一。

中新網報導，Citywalk一詞近日在中國社交媒體被頻繁提及，上海安福路、天津五大道、北京 國子監等擁有濃厚歷史人文氣息的街區，成為熱門的Citywalk路線，遊客或自發組織，或請具備豐富歷史文化知識的Citywalk導遊成團，沈浸式感受一座城市。

不到3公里的行程逛了3小時，Citywalk導遊王娓帶著兩名北京遊客逛天津解放北路，與遊客暢談歷史、文化、建築與美食。「初心是讓遊客了解天津，了解中國近代發展進程。根據遊客特點，講解內容也會不同。」王娓說遊客並非是單純的聆聽者，更像是志同道合的朋友。

「傳統走馬觀花式旅遊已難以滿足遊客對地方歷史文化、民風民俗的深度解讀和參與。」南開大學旅遊與服務學院教授馬曉龍認為，Citywalk不僅僅是一種新興旅遊方式，也讓遊客用腳步與一座城「深度對話」。

作為歷史愛好者，王娓精心設計的解放北路路線就是「一部濃縮的近代史」，坐落著原金城銀行、開灤礦務局、利順德大飯店等鐫刻著時光印記的洋行、酒店，見證著中國的發展。Citywalk的核心是路線規畫，將城市的人文歷史通過遊覽線路巧妙串聯，也是知識付費被更多人認可的旅遊觀念的轉變，受眾多為知識儲備豐富的歷史愛好者。

王一萌是家住解放北路附近的「00後」，「現在的維多利亞花園曾經叫做市委花園，安里甘教堂整修時我還親手推開過那扇百年大門。」2023年3月，她首次參加Citywalk，形容其是「換個角度看我家」的新奇體驗，「導遊講歷史，我講我家，交流中更能體會到與城市相生相伴的幸福。」