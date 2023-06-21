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快快走 高考特種兵半夜搭機 5天遊5城

中國新聞組╱北京21日電
「考完就走」的高考生掀起特種兵旅遊，圖為網友貼出自己的特種兵遊記。(取材自中新經緯)
「考完就走」的高考生掀起特種兵旅遊，圖為網友貼出自己的特種兵遊記。(取材自中新經緯)

1291萬人競爭的高考結束後，「考完就走」的高考生掀起了暑期的第一波出行高峰。18歲的小七展開她的特種兵旅遊，「9日從河南洛陽到鄭州，10日到廣西柳州，13日到湖南長沙，15日早上回到鄭州」，洋洋灑灑列出她的清單。吉林的銘鑫也計畫在5天裡跑完陝西、河南景點。

中新經緯報導，所謂讀萬卷書，行萬里路，社交平台上高考生們興奮地分享著自己的畢業旅行，其中不少人「速戰速決」，第一波旅行已經結束。

小七說，自己平時習慣了說走就走的旅行，熬夜出行也不在話下。「我比較隨性，想去哪裡下一秒就可以買票去。這次畢業旅行我一方面做了一些攻略，另一方面也是隨心安排，想去哪就逛逛。」

高考生們分享道，「考完當晚吃火鍋，第二天6點坐飛機去廣州，第三天去廈門鼓浪嶼寫明信片，短短幾天把想幹的都幹了」、「凌晨2點坐飛機出發，5天內去了深圳、香港、澳門、珠海、上海5個城市」、「想著青春沒有售價，網上流行特種兵旅遊，說走就走」。

同時，經歷過「特種兵式」旅遊的大學生們也在給高考生的畢業旅行支招，從旅行線路到省錢攻略「事無鉅細」；旅行社也早早抓住機會，分享適合畢業旅行的產品。

攜程平台數據顯示，6月9日至8月底，高考、大學畢業生的旅遊訂單同比增長近1倍，其中高考後一周(6月9日至6月15日)旅遊人數，較成績出後一周(月25日至7月1日)多出353%；目的地選擇上，預訂長途旅遊的高考畢業生比例為40%。

在去哪兒平台上，9日後，17-19歲年齡段的用戶搜索量增長明顯，10日後，「畢業旅行」、「畢業跟團遊」的搜索量激增，機票預訂環比上一周增長3倍；從目的地來看，廈門、青島等海濱城市受到歡迎，北京、上海、成都等大城市也吸引許多年輕人。

同程旅行平台數據顯示，截至9日，暑期相關旅遊產品搜索量環比上周漲約20%，目前平台暑期訂單已超過2019年同期。工作人員表示，隨著中小學及高校的陸續放假，暑期市場將持續升溫。

「考完就走」的高考生掀起特種兵旅遊，圖為長沙旅遊景點。(取材自中新經緯╱受訪者供...
「考完就走」的高考生掀起特種兵旅遊，圖為長沙旅遊景點。(取材自中新經緯╱受訪者供圖)

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