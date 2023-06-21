阿里宣布換帥 蔡崇信將掌董事會 張勇9月卸CEO

阿里巴巴控股集團宣布換帥，蔡崇信將出任董事會主席。（美聯社）

阿里巴巴控股集團宣布換帥，董事會主席兼CEO 張勇將於今年9月10日卸任，集團執行副主席蔡崇信將出任阿里巴巴控股集團董事會主席；吳泳銘出任阿里巴巴控股集團CEO，同時繼續兼任淘天集團董事長。作為創始阿里巴巴「十八羅漢」成員的蔡、吳兩人，重回前線管理團隊。

據澎湃新聞報導，張勇透過全員信宣布，阿里「1+6+N」的全新業務集群基本成型，各業務集團董事會已開始運行，多個業務的上市和融資計畫也已開展，控股集團將主要承擔創新孵化大本營角色，整個阿里巴巴正以全新姿態奔向未來。

張勇同時宣布，阿里雲智慧集團完全分拆已經啟動，正處於向上發展的最關鍵時期，必須全身心投入。同時為了適應未來發展規範和要求，其個人不宜再同時擔任兩家公司董事長與CEO職務。

據報導，經阿里巴巴控股集團董事會同意，張勇將於今年9月10日卸任阿里巴巴控股集團董事會主席兼CEO職務。張勇此後將專職擔任阿里雲智慧集團董事長兼CEO，專注阿里雲的發展，持續提升阿里雲的行業競爭力與全球競爭力。

將任阿里巴巴董事會主席的蔡崇信，是阿里巴巴創始人之一，在阿里巴巴誕生、發展歷程中始終發揮著重要作用。公開資訊顯示，蔡崇信祖籍浙江，1964年出生於台灣，是加拿大籍華人。他具有耶魯大學 經濟學及東亞研究學士學位、耶魯法學博士學位和紐約州執業律師資格。

自阿里巴巴成立以來，蔡崇信一直是董事會成員，並擔任首席財務官（CFO）至2013年，並在2014年帶領阿里巴巴在紐約上市，之後負責戰略投資工作。

受關注的是，蔡崇信以91億美元(約653億人民幣)身家，名列2022年富比世香港 富豪榜第9名，是前十大富豪中唯一來自科技業。據公開資料，蔡崇信擁有加拿大國籍，同時擁有香港永久居留權。

澎湃新聞分析，蔡崇信的全球化經驗和對宏觀環境的洞察，對於阿里巴巴進一步推進國際化是有力的支撐。