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馬雲現身阿里雲總部 張勇請喝咖啡：記我帳上

中國新聞組／北京21日電
馬雲現身阿里雲總部，張勇請他喝咖啡。(取材自都市快報)
馬雲現身阿里雲總部，張勇請他喝咖啡。(取材自都市快報)

張勇20日發布全員信，宣布不再同時擔任阿里巴巴和阿里雲兩個集團的董事長兼CEO，從9月起將專職擔任阿里雲董事長兼CEO，專注阿里雲的未來發展。馬雲當天現身阿里雲雲谷園區，和張勇一起手持咖啡，聊得很開心。

來源：YouTube

橙柿互動報導，多名阿里雲員工20日在社交帳號發布了視頻和照片，當天馬雲到阿里雲雲谷園區，和張勇一起手持咖啡聊得很開心，還不時與偶遇的員工打招呼。

潮新聞報導，視頻顯示，張勇和馬雲在咖啡店買咖啡，張勇打趣向店員說道：「記我帳上。」

馬雲現身阿里雲總部。(取材自都市快報)
馬雲現身阿里雲總部。(取材自都市快報)

有員工在社交媒體平台上描述，20日中午宣布「老逍」all in阿里雲，下午馬雲就去了阿里雲園區，還有員工提及，兩人散步到園區內的咖啡廳，「老逍還請馬老師喝了咖啡」。

據阿里巴巴官方公眾號20日消息，經阿里巴巴控股集團董事會同意，張勇將於今年9月10日卸任阿里巴巴控股集團董事會主席兼CEO職務。張勇此後將專職擔任阿里雲智能集團董事長兼CEO，專注阿里雲的發展。

位於杭州城西科創大走廊的雲谷園區是阿里雲智能集團總部，於去年10月投入使用。

馬雲現身阿里雲總部，張勇請他喝咖啡。(取材自都市快報)
馬雲現身阿里雲總部，張勇請他喝咖啡。(取材自都市快報)

咖啡 馬雲 CEO

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