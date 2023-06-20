罰款經濟／中國247城罰沒收入 廣西梧州占比29.8%最高

上海多家飯店因涼皮上放黃瓜絲被罰，網友大罵「荒唐」、「濫用法規」。（本報資料照片）

近年「罰款經濟」引發批評，「財經」雜誌日前公布中國247城的罰沒收入在地方政府收入的占比，其中最高的最高值為廣西梧州29.8%，最低值為江蘇省的蘇州1.1%。

報導指出，地方政府的收入主要有兩種：一種是公共財政收入，另一種是基金收入。公共財政收入主要包括「稅收收入」和「非稅收入」兩大塊。從發展方向看，地方政府收入應該以「一般公共預算 收入」為主，而「一般公共預算收入」應該以「稅收收入」為主。包括「罰沒收入」在內的「非稅收入」所占比率應當呈下降趨勢。「罰沒收入」是指執法、司法機關，對違法違章者罰款的款項、沒收的贓款和贓物變價款。

一個城市「罰沒收入」與「稅收收入」的比值（下稱「罰沒收入占比」）除了可以反映當地財政收入的質量，還可以反映一些其他信息。調查資料顯示，247個地級以上城市，三分之二「罰沒收入占比」集中於3%-8%，29個超過10%；「罰沒收入占比」不應過高，也不應增長過快。高增速不一定意味著存在亂罰款、亂攤派等不合理現象，但卻可以給研究者提供關注點與思考方向。

「財經」雜誌選取247個地級以上城市進行分析比較。247個城市的罰沒收入占比中間值為5.8%。最高值為廣西梧州29.8%，稅收166億中，罰沒收入高達49.6億；最低值為蘇州1.1%。

罰沒收入占比最高的30個城市：排名最高的前10個城市分別是梧州29.8%、賀州23.2%、邵陽19.8%、盤錦18.5%、烏蘭察布18.2%、佳木斯16.9%、廣元16.1%、湘西15.8%、巴中14.8%、河池14.7%。廣西、四川、湖南居多。

梧州市2018年罰沒收入大幅增長，根據其財政報告，原因是：「傳銷大案查處增加罰沒收入。」2020年的原因是：「公檢法部門加快掃黑除惡專項整治案件處理進程，促進罰沒收入增加。」2022年的原因是：「市本級、藤縣和萬秀區一次性大案要案罰沒收入增加。」