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中國掀「罰款經濟」 民眾屢因小事被重罰 網酸創造稅收

中國新聞組／北京20日電
近日路過河南省安陽市內黃縣的大貨車司機們反映，頻繁接到罰款通知書。（視頻截圖）
近日路過河南省安陽市內黃縣的大貨車司機們反映，頻繁接到罰款通知書。（視頻截圖）

中國最近掀起一股「罰款經濟」，民眾或店家屢因小事被重罰，引發網友批評負債累累的地方政府為了創造稅收而胡亂罰款。分析人士表示，胡亂開罰對中小微企業的影響最大，但究竟地方政府能從中「榨出多少油水」來，令人懷疑。這種行動會影響到潛在投資者的投資意願，擾民作法也會徒增政府與百姓的對抗程度。

美國之音報導，上海近來多家餐廳因為在涼皮等熟食上放了冷食黃瓜絲而被罰款，其中有一家叫做米帆餐飲的業者因此被重罰5000元人民幣(約697美元)，並沒收違法所得119元，理由是「未取得冷食類食品製售許可」。消息一出，在微博炸開了鍋，有網友寫道：「如果他們想罰你，加醋都是錯的」。也有網友嘲諷：「涼皮和黃瓜絲過了半輩子，最後被罰了，原因就是沒領證，非法同居。」

彭博報導，中國債台高築的地方政府巧立名目，對居民大開各種奇怪的罰單，以增加收入。

根據中國「財經」雜誌產業研究中心的數據，僅廣西在2022年就收取130億元的罰款，相當一年稅金收入的14％左右，高於2021年的9％。

然而，荒誕的罰款不只發生在上海，其他地方的罰款更是巧立名目、花招百出。

今年5月，河南省的大貨車司機就因為貨車超重被罰多次，有人在過去兩年就收到了高達27.5萬元人民幣的罰單。他們的貨車明明在出發前都沒有超重，但半路被攔下檢驗時都變成過磅超重而吃下罰單。去年山西省一家雜貨店因為賣了2.5公斤不合格的芹菜，被重罰6.6萬元。去年8月，廣東省還發生官員假造證據，處罰卡車司機非法傾倒垃圾。

2021年5月，河北省也有一名卡車司機因北斗定位系統掉線，在唐山市被罰款2000元並扣車而自殺身亡。不到一個月，又有另一名來自山東省的卡車司機，因受不起5000元重罰的刺激而當場服藥自殺，所幸及時獲救。

住在武漢、從事媒體行業的的國祥（化名）對美國之音說，對於政府的荒謬罰款感到十分反感，完全不能認同。

據報導，加拿大約克大學副教授沈榮欽說：「真正會被這些罰款影響到的，就是那些比較沒有議價力量的中小企業，那你從中小企業裡面能夠榨出多少油水來，其實都是很值得懷疑的。」

分析人士說，中國地方政府現在的做法是「借新債還舊債」，但由於現在藉貸的違約風險比較高，貸款的利息也較高。也就是說，在地方政府經濟越困難的時候，借新債所要付出的利息反而更高，因此「罰款經濟」的亂象只是更加凸顯地方政府想挽救債務危機已窮途末路。

投資 貸款 河南

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