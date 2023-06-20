別無選擇? 美媒：中重拾刺激經濟手段

北京市民在商場逛街購物。(中新社)

一再抗拒以刺激手段提振經濟的中國當局，如今打算重拾刺激手段。美媒報導，在實地調查地方財政狀況並與企業界座談，加上越來越多民眾對經濟失去信心後，中國當局經過數周思考，只能別無選擇地採取刺激手段。

華爾街 日報報導，中國幾個月前結束了嚴厲的防疫封控後，經濟一度出現強勁反彈跡象。但到了4月及5月，令人不安的數據紛至沓來。

報導引述知情人士透露，被派往各地調查地方政府財政狀況的工作小組，事後向北京 中央呈報的訊息是，地方政府官員們已經無力償還當地債務；同時，官方召集各地企業領袖開會後得知，即使去年底出乎意外地取消了疫情防控措施，信心仍然疲軟。

此外，官方數據同時顯示，中國經濟失去動能，情況日益黯淡；其中，陷入疲軟的中國房市，再度顯示出承壓的跡象；青年人失業率則創歷史新高。許多中國民眾因此私下透露，他們不再認為中國當局有在關注如何促進經濟成長。

知情人士直指，上述擔憂促使中國政府幾周來不斷反思。如今，儘管刺激措施可能會鼓勵經濟投機行為，中國高層官員仍承諾將採取更多刺激措施提振經濟。

報導引述經濟學家們的說法指出，隨著越來越多的中國民眾對經濟失去信心，中國政府別無選擇，只能採取（刺激）行動。這包括接連調降多種利率，以及考慮發行人民幣1兆元國債、鬆綁購房限制等消息。

野村證券首席中國經濟學家陸挺在本周發表的報告中指出，中國經濟成長復甦的真正障礙是民眾缺乏信心。中國的情況正越來越像1990年代的日本 ，當時日本房地產泡沫破裂後，人們信心減弱，某種程度上導致了日本持續幾十年的經濟成長乏力和物價下跌。

摩根士丹利的經濟學家則認為，刺激措施將幫助中國經濟成長在第3季重新加速，並恢復國內消費復甦。同時，中國在可再生能源供應鏈方面不斷提升的主導地位，有助於進一步推動經濟成長。