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同款不同價 「粉紅稅」收割女性?

中國新聞組／北京20日電
鮮明顏色的同款產品賣得比更黑白灰貴，此現象被稱徵「粉紅稅」。圖為北京一商場內，粉紅色巨型萌兔成市民打卡熱點。（中新社）
鮮明顏色的同款產品賣得比更黑白灰貴，此現象被稱徵「粉紅稅」。圖為北京一商場內，粉紅色巨型萌兔成市民打卡熱點。（中新社）

同一款產品，鮮明亮眼的顏色就該比「黑白灰」賣得更貴？打上女性專屬字樣、換成明亮粉色系，連粉紅色插座都比白色插座賣得更貴。「618」購物節剛過，各大平台關於「粉紅稅」的爆料大量湧現。律師指出，「粉紅稅」實際上是基於性別的價格歧視現象，但在現行法律體系中，對此立法規範還有待完善。

澎湃新聞報導，「同樣型號和款式的行李箱，粉紅色卻比黑色的貴150多塊錢，非常離譜。」近日，來自廣州的消費者曉月（化名）自稱第一次感受到「粉紅稅」的存在。她稱，自己在「618」期間購買一款行李箱，卻意外發現同一型號、大小的行李箱，粉紅色價格為549元，黑色卻僅需393元。

搜索該產品旗艦店看到，該行李箱共有6個顏色，其中幻影黑、星際藍、氣質灰等顏色，均為393元。而冰川粉、芥末綠、極光綠等均為549元。為何不同顏色價差那麼多？客服回應，「彩色和其他色相比沒那麼沉悶哦，很適合有個性的您，為個性買單，不會撞箱呢。」

「粉紅稅」的概念實際上源於國外，早在上個世紀就曾被提及。豆瓣上存在這樣一個小組：粉紅稅抵制者聯盟。已經集結了2萬多名用戶，小組簡介裡寫道：「女孩子才不是無良商家的羊毛，拒絕被割」。

其中有多篇帖子向女性介紹辨析不同商品門類中的「粉紅稅」，如「電競女孩的一些粉紅稅」中，詳細介紹了部分品牌電競系列產品在配色和款式方面的價格差異。還有人發布了「粉紅稅清單」，其中羅列了容易產生「粉紅稅」的產品，以及在網購時該如何搜索避開「粉紅稅」，如「化妝刷筒」改為「筆筒」、「化妝包」改為「旅行收納包」。

報導引述湖南金州律師事務所高級合夥人、律師邢鑫分析稱，「粉紅稅」實質上屬於基於性別的價格歧視。為了減少「粉紅稅」帶來的危害，有關行政部門應加強市場價格監管，確保市場秩序規範運行；商家應遵守商業道德，加強價格自律；消費者也要提高辨別能力，避免落入消費陷阱。

同一款行李箱，粉色比黑色貴156元。(取材自澎湃新聞)
同一款行李箱，粉色比黑色貴156元。(取材自澎湃新聞)

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