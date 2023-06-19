我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃子佼認性騷大暴走秒刪影片 網整理3段影片「精華重點」

黃子佼認性騷自PO影片地圖砲掃射 狂爆大小S黑歷史

魚刺卡喉花52元 女稱醫院賺大錢 嫌貴發帖反被懟

中國新聞組／北京19日電
被卡魚刺女子曬出的繳費單。（取材自上游新聞）
被卡魚刺女子曬出的繳費單。（取材自上游新聞）

一名四川女子發帖吐槽，稱自己因為魚刺卡喉去醫院掛急診，總共10分鐘手術費花了 52元（人民幣，下同，約7.2美元）。原本是想質疑醫院收費不合理，但在評論區卻「翻了車」，被眾多網友懟了回去，稱她的質疑不合理。

上游新聞報導，女子發帖稱，15日晚「吃魚被魚刺卡了，去醫院掛急診，從掛號一直到取出魚刺總共10分鐘就出醫院了。所謂的（耳鼻咽喉手術）就是用兩個壓舌片壓住舌頭，拿長長的鑷子取出魚剌就完事了。此過程約2分鐘，手術費52元。原來醫院才是賺大錢的地方。」

這名女子還曬出了自己的急診掛號單以及收費單：普通門診診查費2元、耳鼻咽喉科急診17元，手術費52元，總共71元，時間為晚上11時06分到11時16分，確實只有10分鐘。

報導指出，女子原本是吐槽醫院收費高，沒想到卻被眾多網友尤其是有過取魚刺經歷的網友吐槽：「你要是嫌快的話，大夫可以給你拔兩個小時」、「你認為的輕而易舉，是人家幾十年的專業歷練」、「52元真心不貴，還用了壓舌板、鑷子用過要消毒」。

中山大學第七醫院耳鼻喉科主任醫師樊韻平教授直言，「這個價錢，醫院是賠錢的。」擁有450萬粉絲的醫療大[email protected]白衣山貓也在微博上表示，「這一屆網友沒有那麼好忽悠。」

今年4月，北京一網友因魚刺卡喉花費1265元取出直呼太貴就引發眾議，該網友表示，喉嚨裡的魚刺卡得太深，打完麻藥後醫生藉助機器將魚刺取出。

南京明基醫院耳鼻咽喉頭頸外科副主任醫師劉宏剛表示，特殊位置的魚刺卡喉費用很難界定，魚刺直接取出的費用大概是二、三十元，喉鏡下取出大概兩三百元，全麻胃鏡的費用在1000元左右。如果是全麻進行硬性食管鏡下取出，大概需要花費五、六千元。

醫生從病人甲狀腺裡取出的魚刺，此為示意圖。（新華社）
醫生從病人甲狀腺裡取出的魚刺，此為示意圖。（新華社）

手術 北京 微博

上一則

盲盒亂象 有人6個月萬元「盲賭」180隻 新指引禁售不滿8歲兒童

下一則

618大促 6成消費者預算不超過500 逾9成不買奢侈品

延伸閱讀

從喉嚨痛發展到心臟病 謹防兒童鏈球菌咽喉炎併發症

從喉嚨痛發展到心臟病 謹防兒童鏈球菌咽喉炎併發症
當時的月光（四四）

當時的月光（四四）
全台病毒齊發 急診拉警報 病床等不到

全台病毒齊發 急診拉警報 病床等不到
想要美中防長會談 華春瑩：先解除李尚福制裁

想要美中防長會談 華春瑩：先解除李尚福制裁

熱門新聞

南韓網紅邊娥英在柬埔寨去世。（取材自微博）

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

2023-06-13 09:30
綜合中媒12日晚間報導，有多位中國太陽能從業人員在落地德國慕尼黑機場後被帶走。圖為德國慕尼黑機場。本報資料照片

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

2023-06-12 09:15
(取自搜狐新聞)

男舞者全裸？孔雀舞「不雅」爭議 楊麗萍回應了

2023-06-15 15:39
視頻中，一名女子邊拍視頻邊質問快遞員，稱她埋頭簽字時，快遞員把他自己的褲子脫了，然後在她後面侮辱她。（視頻截圖）

趁50歲阿姨簽字時 四川20歲快遞員把褲子脫了 下場被熱議

2023-06-16 07:30
微軟創辦人比爾蓋茲時隔4年訪問中國，15日在北京發表演講。(取材自中國科學報/蓋茲基金會供圖)

30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

2023-06-17 02:30
這張珍貴的全家福，章榮高無比珍視。（取材自大象新聞）

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

2023-06-11 09:00

超人氣

更多 >
女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治
特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元

特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元
「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來

「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來
柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂
南加蒙面大盜團夥洗劫多商戶 監控全錄

南加蒙面大盜團夥洗劫多商戶 監控全錄