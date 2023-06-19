魚刺卡喉花52元 女稱醫院賺大錢 嫌貴發帖反被懟

被卡魚刺女子曬出的繳費單。（取材自上游新聞）

一名四川女子發帖吐槽，稱自己因為魚刺卡喉去醫院掛急診，總共10分鐘手術 費花了 52元（人民幣，下同，約7.2美元）。原本是想質疑醫院收費不合理，但在評論區卻「翻了車」，被眾多網友懟了回去，稱她的質疑不合理。

上游新聞報導，女子發帖稱，15日晚「吃魚被魚刺卡了，去醫院掛急診，從掛號一直到取出魚刺總共10分鐘就出醫院了。所謂的（耳鼻咽喉手術）就是用兩個壓舌片壓住舌頭，拿長長的鑷子取出魚剌就完事了。此過程約2分鐘，手術費52元。原來醫院才是賺大錢的地方。」

這名女子還曬出了自己的急診掛號單以及收費單：普通門診診查費2元、耳鼻咽喉科急診17元，手術費52元，總共71元，時間為晚上11時06分到11時16分，確實只有10分鐘。

報導指出，女子原本是吐槽醫院收費高，沒想到卻被眾多網友尤其是有過取魚刺經歷的網友吐槽：「你要是嫌快的話，大夫可以給你拔兩個小時」、「你認為的輕而易舉，是人家幾十年的專業歷練」、「52元真心不貴，還用了壓舌板、鑷子用過要消毒」。

中山大學第七醫院耳鼻喉科主任醫師樊韻平教授直言，「這個價錢，醫院是賠錢的。」擁有450萬粉絲的醫療大[email protected]白衣山貓也在微博 上表示，「這一屆網友沒有那麼好忽悠。」

今年4月，北京 一網友因魚刺卡喉花費1265元取出直呼太貴就引發眾議，該網友表示，喉嚨裡的魚刺卡得太深，打完麻藥後醫生藉助機器將魚刺取出。

南京明基醫院耳鼻咽喉頭頸外科副主任醫師劉宏剛表示，特殊位置的魚刺卡喉費用很難界定，魚刺直接取出的費用大概是二、三十元，喉鏡下取出大概兩三百元，全麻胃鏡的費用在1000元左右。如果是全麻進行硬性食管鏡下取出，大概需要花費五、六千元。