618大促 6成消費者預算不超過500 逾9成不買奢侈品

經歷了3年新冠疫情，中國消費者對618的熱情出現變化，預算大幅縮水。（路透）

一年一度的618大促如期而至，歷經3年疫情 ，中國消費者對618出現變化。媒體問卷調查顯示，近六成受訪者消費額度在300元（人民幣，下同）到500元（約42美元至70美元），且有高達93.64%的受訪者表示不會消費奢侈品。手機 、電腦等3C產品及旅遊、文娛品類也遇冷。

第一財經報導，約400份有效問卷中，在受訪者中，58.52%的人月收入（稅後）或月生活費收入在6000元～8000元，他們中73.03%對於今年618大促時間是5月26日至6月18日並不是特別清楚；談及今年618的消費意願時，53.18%的受訪者表示會抓住促銷機買買買，還有35.62%的受訪者表示會理性消費，購買必需品。

值得注意的是，儘管過半受訪者都表示在今年618有消費意願，但相比去年618，有75.32%的受訪者認為有所減少。有業者認為，這或許與去年疫情期間人們更依賴電商購物有關。

報導指出，有59.03%的受訪者開門紅時期（第一波滿減開始）購買商品最多。已購買的商品有72.77%的受訪者集中在1～5件。60.81%的受訪者是通過直播下單，42.49%的受訪者則是根據需求直接加購物車，意味著直播帶貨正成為最為主要的618消費方式。

直播也為618帶來了相應的增長。淘寶數據顯示， 6月1日當天，淘寶直播成交支付金額超51億元，其中，平台20多個直播間成交額破千萬。天貓食品行業618開門紅首日4小時，122家品牌直播間成交額同比增長100%。5月26日，李佳琦淘寶直播間「美妝節」，GMV高達49.77億元，同比增長21.4%。

平台方面，88.8%的受訪者選擇了淘寶天貓，62.34%的受訪者選擇拼多多 ，23.41%的受訪者選擇京東，17.56%的受訪者選擇抖音。

58.27%的受訪者計畫用於618網購的整體開銷在300～500元，14.5%的受訪者該數字計畫在1000～2000元，10.18%的受訪者計畫在2000元以上，其他數字占比都非常低。

據問卷調查，73.54%的受訪者選擇服飾類，65.9%選擇鞋包類，18.07%選擇生活用品，15.27%選擇化妝品，13.23%選擇食品類，其他品類基本都在10%以下，奢侈品的選擇占比最低，僅0.51%。