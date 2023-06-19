學者：中國中等收入群體4.6億 月掙3千就算

浙江大學資深教授李實。（視頻截圖）

中國經濟學家最新測算，2022年中國中等收入群體規模已達到4.6億人，占總人口的三分之一，已是世界上最大規模的中等收入群體。他表示，每個月3000元（人民幣，下同，約420.98美元）左右的收入，基本上就可以達到中等收入群體的標準。但他強調，中等收入並不代表就能過上好日子。

騰訊財經報導，浙江大學資深教授、共享與發展研究院院長李實表示，中國官方2018年定義的「中等收入」群體，是指3口之家年收入介於10萬到50萬，屬絕對定義；而已開發國家多用中位數計算，屬相對定義。依中國定義，「中等收入」群體的收入最高與最低就相差5倍，有的人只是剛擺脫低收入 進入中等收入，有的人收入相對較高，生活品質、生活方式就更好一些。

他指出，從「中等收入」群體收入分布來看，80%以上的收入僅介於10萬至30萬間，這說明中國的經濟發展水平並不是很高，還是開發中國家。

李實指出，雖然中國「中等收入」人口從2017年的4000萬人增至2022年的4600萬人，且從20年前的不到10%到目前的33%。但相形之下，美國的「中等收入」人口若採用中國的定義，比重將超過70%；若採用歐美訂出的中位數60%至200%標準，也有約60%。

但他強調，即使是已開發國家，也有不少屬於「中等收入」者的人群，不認為自己真的達到中等收入。不過，中國仍然要不斷擴大中等收入人群的規模，同時要穩住現有的中等收入人群，讓他們有穩定的就業 、穩定的收入。

李實分析，從地域分布上看，「中等收入」群體基本上集中在城市，像北京 就達約70%，浙江則在約60%，甘肅可能不到20%；農村的「中等收入」比重很低，約90%以上都是低收入人群。

至於職業，中國「中等收入」群體主要分布在機關事業單位、大型國企、高學歷人群、技術工人，以及一部分農民工、服務業人員、個體戶和私營企業主，但他們之間收入差距較大。