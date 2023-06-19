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身高1米3不能當醫師？她面試慘被20多家醫院刷掉

中國新聞組／北京19日電
周瑩自曝因為「矮」，在面試中屢遭淘汰。(取材自醫學界官方帳號)
周瑩自曝因為「矮」，在面試中屢遭淘汰。(取材自醫學界官方帳號)

畢業於東北某「一本」醫學院內科學研究所的周瑩（化名）近日表示，學醫八年後，身高成為她求職的最大障礙。據了解，身高只有1米3的她，即便考取了執業醫師資格和規培證，也多次通過醫院自主招聘的資格審查和筆試環節，但都因為「矮」在面試中淘汰了。她前後已被20多家醫院拒絕了。

據自媒體醫學業帳號報導，周瑩從小患有假性軟骨發育不全，身材矮小，持有殘疾證，「知道自己未來找工作一定會困難重重，所以選擇了醫學這一有技術壁壘的行業。」

從本科到研究生規培，她說自己在臨床上基本沒遇到過身高帶來的困擾。「規培期間我沒有去手術室，一直是在病房輪轉，工作是暢通無阻的。」

實際找工作後，周瑩一度陷入焦慮情緒。剛開始，她抱著試一試的心態去了私立醫院面試，對方很坦誠地告訴她，這種身體狀況很難錄用，因為私立醫院對外貌的要求比較嚴苛。

周瑩意識到，通過考試進入公立醫院工作，或許是更適合自己的出路。此後，她陸續報考了六家公立醫院，包含一級、二級和三級醫院，但無一例外，在通過資格審查、繳費、筆試環節後，最終倒在了面試環節。

周瑩說，最讓她感到不公平的一次是，自己初試成績排第一，面試成績出來後降到了最後一名，「有人曾含蓄表示，我除了成績好，沒有其他優勢了。」

甚至還有一次考試，有人放棄了錄取名額，周瑩作為遞補獲得錄取資格，但被院領導要求「不錄取」，「我感覺自己的路被堵死了，不知道該怎麼辦了。」

將醫院求職經歷發在網上後，周瑩收到了上萬條留言，有人同情她，認為這是一種潛在的就業歧視，也有人稱醫院的做法無可厚非，因為要考慮臨床需要。

「1米3能夠上手術床嗎？有同事1米51，上手術就得墊踏板了，1米3得墊很高很高了，稍微移動就會不穩，而且內科也要參與搶救輔助工作，從業幾十年不可能都迴避掉，器材和床位夠不著怎麼辦？」一名網友建議周瑩去做校醫或是報考醫院行政崗位。

不過也有自稱是醫師的網友說：「這個身高完全可以承擔內分泌科的基本工作。」

對此，律師張勇認為，醫院對醫師要求身高的做法，等於剝奪了有勞動能力的人享有同等勞動權利，這種規定可以說是一種身高歧視。

面試 手術 醫學

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