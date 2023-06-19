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畢業＝失業 大學畢業照最新流行「躺平」、垂頭喪氣風

中國新聞組／北京19日電
大量充滿了負能量的大學畢業照，在中國網路盛傳。 (取材自推特)
大量充滿了負能量的大學畢業照，在中國網路盛傳。 (取材自推特)

疫後中國經濟復甦不如預期、外資不斷撤離、中國失業人口大幅增加…近日中國許多大學畢業生，不為珍貴的時刻感到喜悅，「畢業即失業」的困境橫在眼前，於是很多人流行拍負能量大學畢業照，不是垂頭喪氣地躺地上，就是把畢業證書塞進垃圾桶。

綜合媒體報導，中國青年失業率連續第2個月創下歷史新高，16至24 歲人口的失業率，甚至來到20.8%的歷史高峰。於是負能量大學畢業照應運而生，是年輕人對現代生活消沉的寫照，「與其在社會中痛苦掙扎，不如選擇安逸躺平，不買房、不買車、不結婚」。

這些網上流傳的「畢業照」顯示，一些學生們四肢攤開，趴在橋上或公園長椅上，有的學生面朝下躺在樓梯上或草地上，擺出一副「躺平」的架勢。

多數人表示，現在大學畢業的學生想找到好工作，不是容易的事情。許多年輕人開玩笑說，過去的學習是浪費時間，更有網友表示喜歡這種負能量畢業照，因為這很像他半死不活的生活狀態。

中國的大學生曾是天之驕子，大學學歷是職場上獲得更好工作的入場券，因此更多年輕人想擠入大學校園。根據中國教育部的數據，2012年至2022年期間，大學入學率從30%上升到59.6%。

疫情期間，大學教育更受到青睞，因為許多學生選擇留在學校，而不是在幾乎癱瘓的「清零」經濟中尋找工作。2021年至2022年，高等學校（包括高職院校和學術類院校）在校生人數增長6%以上。

後疫情時代，經濟不振情況下，中國大學畢業生面臨苦日子的時候到了，於是走出校園之前，藉「負能量畢業照」抒發情緒，也是人之常情。

中國年輕人對現代生活消沉的寫照，他們認為與其在社會中痛苦掙扎，不如選擇安逸躺平。...
中國年輕人對現代生活消沉的寫照，他們認為與其在社會中痛苦掙扎，不如選擇安逸躺平。(取材自推特)

教育部 疫情

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