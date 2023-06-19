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「龍舟水」漫華南 廣州、深圳機場大面積延誤 防汛4級擴8省

中國新聞組／香港19日電
中國南方近期多地雨勢猛烈，圖為廣西合浦縣白沙鎮受強降雨影響的村莊，當地展開災後重建。（新華社）
中國南方近期多地雨勢猛烈，圖為廣西合浦縣白沙鎮受強降雨影響的村莊，當地展開災後重建。（新華社）

中國多地近日遭大雨襲擊。與長三角地區等華東地區遭遇「暴力梅」相較，珠三角等華南地區的「龍舟水」依然強勁。受此影響，廣州白雲機場、深圳寶安機場等珠三角機場航班18日下午大面積延誤。對此，國家防總18日針對廣西、江蘇啟動防汛四級應急響應，繼續維持針對浙江、安徽、江西、湖北、湖南、貴州的防汛四級應急響應，範圍擴大至八省分。

香港文匯報報導，從13日起，華南地區全面進入「龍舟水」時期。18日上午11時20分，廣州市氣象台發布暴雨黃色預警信號，這已是廣州連續一星期發布暴雨預警。當天，廣州天河區、越秀區等多地持續暴雨，降雨量接近50毫米。

其中，天河區有街巷出現「水浸街」現象，不少市民被困在商場和地鐵。在廣州體育西路某老舊小區，在暴雨和大風雙重「夾擊」下，有物業的窗戶裝飾材料掉落，砸到沿街多輛小車。

報導指出，廣州是華南地區最大的航空樞紐，連續的「龍舟水」天氣，導致18日下午，原本計畫15時15分飛往北京的南航MU6308次航班，旅客登機後遲遲未執飛。旅客劉先生稱，該航班比原定時間延遲了超過2小時。

透過航班查詢軟件發現，高峰時，白雲機場航班正常率只有四成左右。從廣州出發的航班，延誤1小時以上的航班達到67個，其中有9個航班延誤4小時以上。

查詢深圳寶安機場得知，至19時30分，航班正常率恢復至64%，但當天仍有37個航班顯示「取消」。

另外，17日凌晨起，江蘇自南向北普遍出現降雨，其中沿江和蘇南地區出現大到暴雨、局部大暴雨。18日5時06分，南京市氣象台將暴雨黃色預警信號升至暴雨橙色預警信號。

暴雨令南京多處出現道路積水，樹木倒伏。位於秦淮區友誼路一處小區正值新房集中交付，暴雨導致小區院內積水漫淹，道路浸沒於汪洋中。

另據本報系聯合報報導，國家防總18日針對廣西、江蘇啟動防汛四級應急響應（因應方案），繼續維持針對浙江、安徽、江西、湖北、湖南、貴州的防汛四級應急響應，範圍擴大至八省分。國家防總辦公室昨天並加派兩個工作組分赴湖南湖北、江西安徽協助指導地方開展防汛工作。

暴雨 機場 地鐵

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