我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

中國南方暴雨來襲 深圳道路淹成一條河

中國新聞組／即時報導
深圳龍華區17日因暴雨導致部分地區嚴重淹水。（截圖自新京報網站影片）
深圳龍華區17日因暴雨導致部分地區嚴重淹水。（截圖自新京報網站影片）

17日，受副熱帶高壓北移和暖濕氣流加強影響，中國南方多地雨勢猛烈。江蘇南部、安徽中部、廣西東部、廣東南部、福建沿海等地均出現大到暴雨。新京報指出，深圳龍華區路面積水深度甚至淹沒車輪，惠州最大降雨量達到129.5毫米，同樣出現嚴重積水。

中國天氣網指出，17日8時至18日6時，江蘇南部、安徽中部、河南南部、湖北西北部和東部、湖南東北部、重慶中北部、四川東北部、陜西東南部及廣西東部、廣東南部、福建沿海等地部分地區出現大到暴雨，江蘇鎮江、安徽六安、河南信陽、湖北孝感和荊州、湖南岳陽、重慶開州和巫溪、廣東江門和深圳等地局部地區還出現大暴雨（100～228毫米）。

根據中國天氣網訊息，18日至20日，中國南方大範圍較強降雨仍將持續，局部地區或將遭遇大暴雨，中國北方也將自西向東迎來一波降水。

中國國家氣候中心預計，6月18日前後，江南和長江中下游可能同時進入梅雨期，入梅時間均較常年偏晚。其中江蘇、上海、浙江和安徽已於6月17日正式宣布入梅。

中國國家氣候中心預警，梅雨季開始，意味著江南等地將迎來降雨集中期，長時間頻繁降雨易引發山洪、泥石流等地質災害，需注意防範。

中國天氣網18日降水量預報圖。（取自中國天氣網）
中國天氣網18日降水量預報圖。（取自中國天氣網）

來源：聯合影音網

暴雨 河南

上一則

父親節／女兒23歲確診自閉症 父親人生陪跑

下一則

調查：香港85%上班族過勞 倡設下班「離線權」

延伸閱讀

大雨狂炸 長江流域進入多雨期 端午假期慎防致災降雨

大雨狂炸 長江流域進入多雨期 端午假期慎防致災降雨
台灣太平山遊樂區暴雨土石滑落道路雙向不通 228人受困

台灣太平山遊樂區暴雨土石滑落道路雙向不通 228人受困
台灣文創業者深圳文博會「辦桌」 台味十足成打卡熱點

台灣文創業者深圳文博會「辦桌」 台味十足成打卡熱點
遇暴雨受困高架 江西考生遲到37分仍可應試惹議

遇暴雨受困高架 江西考生遲到37分仍可應試惹議

熱門新聞

翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科）

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

2023-06-10 14:25
南韓網紅邊娥英在柬埔寨去世。（取材自微博）

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

2023-06-13 09:30
田豐母親一直在尋找她失蹤的兒子。（取材自新民周刊）

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

2023-06-10 13:10
綜合中媒12日晚間報導，有多位中國太陽能從業人員在落地德國慕尼黑機場後被帶走。圖為德國慕尼黑機場。本報資料照片

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

2023-06-12 09:15
這張珍貴的全家福，章榮高無比珍視。（取材自大象新聞）

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

2023-06-11 09:00
(取自搜狐新聞)

男舞者全裸？孔雀舞「不雅」爭議 楊麗萍回應了

2023-06-15 15:39

超人氣

更多 >
賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用
忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑

忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑
協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖

協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖
3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠
科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂

科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂