廣州富婆龍舟隊個個包租婆 「身價是事實 非參賽門檻」

網傳廣州獵德女子龍舟隊個個是身價千萬的富婆。(取材自九派新聞)

「廣州房東 半夜都在練龍舟比賽，因為輸了要跪祠堂」、「看客都會加油助威，因為房東贏了會免房租」，網傳廣州有「富婆龍舟」，參加划龍舟的女子選手個個是身價千萬的富婆，龍舟愛好者表示，選手身價不凡是事實，但身價不是參賽門檻。

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九派新聞報導，廣東省第一支女子龍舟隊「獵德」1998年就有了專屬的鳳艇。在網友眼中，獵德村已成「富豪村」代表，據說獵德村的「房東」們各個身價千萬；也有不少網友將女子龍舟隊員們稱作「包租婆」。

來自黃埔區的龍舟愛好者陸先生說，網友給廣州龍舟選手貼上「土豪」、「房東」等標籤，一定程度上屬實，而這類調侃最初就是出自獵德村。原因是參與者基本都是本地人，而本地人都有房子出租，「這些年，因為拆遷造就當地不少富豪，一艘70人的龍舟上，總身價就有20億」。

天熱、暴曬、大雨、水髒，為什麼廣州房東依然樂此不疲地划龍舟？選手之一的陳女說，龍舟競渡對大家而言，是聯繫感情的一個紐帶。」