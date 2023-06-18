端午是個筐 啥都往裡裝…粽子禮盒混搭賣 1盒980元

端午節臨近，今年粽子混搭銷售現象仍隨處可見。圖為示意圖。(中新社)

端午將臨，今年是粽子包裝「瘦身令」實施後的首個端午節 ，粽子禮盒變「瘦」了嗎？

北京 日報報導，市場監管總局去年發布《限製商品過度包裝要求食品和化妝品》，要求月餅、粽子「輕裝」上架，且規定粽子不應與超過其價格的其他產品混裝。不過走訪超市卻發現，今年粽子混搭銷售現象仍隨處可見，且搭配的產品更是五花八門，大米、茶葉、點心、瓷盤等都與粽子「混著賣」。粽子價格也是水漲船高，有的粽子禮盒售價980元(人民幣，下同，約138美元)，其中粽子占比卻不到三分之一。

比如，鮮品屋推出的198元鮮品雅粽禮盒中，混搭品多達18件，除鴨蛋外還包括蔓越莓酥、奶香酥和果仁酥等餅乾；瀘溪河點心店的鮮粽端午禮盒僅裝了6只粽子，但混搭品達12件，包括桃酥、紅豆糕等點心；COSTA咖啡 的「粽藝咖」端午禮盒，除了裝有4葷4素8枚粽子外，還裝進了一套骨瓷餐碟。

電商平台上銷售的粽子禮盒，更是被商家塞入了五花八門的商品，除了開心果、香蕉乾、花果茶、豬肉醬、橄欖油，甚至還可搭配水杯、護手霜、記事本、簽字筆、小風扇、雨傘、毛巾…網上不少商家打出「深度定製」廣告，宣稱粽子禮盒可自由混搭各類商品。

此外，盒裝粽子價格似乎也在向「天價」靠攏。

據報導，諸老大推出的粽禮盒有18個粽子和白茶、烏龍茶、紅茶共6包茶葉，售價498元；線上銷售的大連海鮮珍味粽子，海參、鮑魚、魚翅等口味6只粽子，售價高達618元，平均一個粽子100多元；御茶膳房的龍騰四海禮盒標價888元，另一款竹籃系列粽子980元，31件產品中，粽子10只，另混搭品21件，粽子只占三分之一。

報導稱，網友說，一些商家「端午是個筐，啥都往裡裝」，餅乾、糧油、紅酒，甚至餐具、玩具，混搭銷售只會讓傳統節日失去文化內涵，讓粽子「變了味」。