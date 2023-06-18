福建艦下水滿1周年 仍未海試

「央視軍事」微博上播放的短視頻中，回顧福建艦去年下水的鏡頭。（取材自「央視軍事」微博號視頻）

中國第三艘航母「福建艦」去年6月17日下水，到今天已屆滿一周年，中國「央視軍事」微博 公眾號發布一則紀念短影音。該則微博說，一年前的今天，福建艦下水，人民海軍從此邁進了「三航母」新時代，並稱期待「駕駛艦載機在福建艦上降落」的一天早日到來。

不過，這也同時曝露了福建艦至今仍未進行海試的窘境，近幾個月來外界亦有相關討論，其中，上個月就有中國軍事評論家陳光文為文表示，也許就是因為福建艦使用的是與美國完全不同甚至更加領先的尖端技術，所以，在福建艦艦上已開展了近一年的電磁彈射器安裝工作，至今仍在進行中，這從最新的照片中施工工棚還沒拆除就可判斷出來。

陳光文說，與美國很大不同的是，中國的電磁彈射技術使用的是中壓直流電，而美國使用的則是中壓交流電。他說，中壓直流綜合電力系統不但在蓄能、瞬間輸出、連續釋放、功率可調等方面優勢突出，而且相對於中壓交流更加高效。

陳光文說，難道福建艦也像美國福特號一樣，因為採用的尖端技術過多，導致舾装與試驗中暴露出了技術問題？但他又接著寫道，「這些擔心基本不存在」，因為中國電磁彈射器經過了嚴格的技術對比試驗，是經過嚴格驗證的成熟技術，相信福建艦海試這一天已經不遠。

而「央視軍事」的這則短影音中最後配上一位飛行員的聲音說，「我還不知道艦載機在福建艦上降落會有什麼樣的感受，但『總有人會知道』。」