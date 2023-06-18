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搜狐海報點出中國9大問題 網驚：不要命了

中國新聞組／北京18日電
狐新聞近日引官方數據發布9張海報，點出中國面臨的嚴峻問題，遭中國全網封禁。(取材自推特)
狐新聞近日引官方數據發布9張海報，點出中國面臨的嚴峻問題，遭中國全網封禁。(取材自推特)

搜狐新聞近日引官方數據發布9張海報，點出人口首度出現負增長、青年失業率破20%等當前中國面臨的嚴峻問題，隨即遭全網封禁。推特名人李老師形容，因為這是「宏大敘事下的膿瘡」。

「李老師不是你老師」16日推文指出，搜狐新聞根據中國國務院、國家統計局、發改委、最高檢察院等機構發布的權威數據，製作一系列海報，傳遞當下中國社會所面臨的嚴峻問題。隨著網友的討論，很快這組海報在牆內遭遇全面封禁。

他以「宏大敘事下的膿瘡」形容搜狐新聞海報合集。

這9張海報點出「61年人口首次負增長」、「24歲以下青年失業率首破20%」、「受理起訴未成年犯罪嫌疑人數上升42.8%」、「至少1.5億人承擔獨子養老壓力」、「約7億人月均可支配收入低於2614元」、「無業、失業人群抑鬱風險達31%」、「約5000萬低齡老人在崗工作」、「中國約有殘疾人8500萬」以及「中國罕見病患者超2000萬」等當前嚴峻問題，而且海報均附註官方數據來源。

李老師指出，這些國家數據如同2020年5月前總理李克強的講話一樣，再次將人們從宏大敘事中拉回到現實層面。

2020年5月28日，李克強在全國人大記者會坦言，中國人均年收入是人民幣3萬元（約4209美元），但「有6億人每個月的收入也就1000元」。

社群訊息顯示，搜狐新聞在其公益欄目「追光」發布這9張海報後，15日引發熱傳，有網友驚呼「搜狐新聞不要命了」，一度躍為微博熱搜詞，但海報隨即遭全網封禁看不到。

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