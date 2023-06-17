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這是馬雲？他與汪涵舉杯歡聚 卻因「又胖了」上熱搜

中國新聞組／北京17日電
馬雲(左)與汪涵聚餐，他的身形明顯發福。(取材自快科技)
馬雲(左)與汪涵聚餐，他的身形明顯發福。(取材自快科技)

阿里巴巴創始人馬雲近來已很少出現公眾視野，近日，網上傳出一段馬雲與湖南衛視主持人汪涵聚會的影片，長桌上滿是菜品，略顯發福的馬雲不時開懷大笑。「馬雲與汪涵聚餐發福變胖」的視頻瘋傳，登上熱搜榜，不少網友直呼「快認不出來了」。

馬雲在家裡與朋友聚會。（取材自網易號「靚寧嘮嘮嗑 」）
馬雲在家裡與朋友聚會。（取材自網易號「靚寧嘮嘮嗑 」）

馬雲在家裡與朋友聚會。（取材自網易號「靚寧嘮嘮嗑 」）
馬雲在家裡與朋友聚會。（取材自網易號「靚寧嘮嘮嗑 」）

快科技報導，據悉，這次聚會就在馬雲的家中，馬雲與多位好友圍坐在一張超長的餐桌前，桌子上擺滿了幾十道小菜，非常精緻。席間，眾人相談甚歡，可以看出馬雲的心情不錯。

馬雲在娛樂圈的朋友很多，這並不是兩人第一次聚餐，早前，兩人聚會享用美食的消息還上過熱搜。與以往不同的是，年近六旬的馬雲如今明顯發福變胖了很多，臉部輪廓更加飽滿。

畫面曝光後，有網友注意到馬雲的家看上去裝潢樸實，也有人評論這一桌子的菜恐怕趕上自己一個月的工資，也有人說馬雲心寬體胖，差點認不出來了。

馬雲在家裡與朋友聚會，開心合照。(取材自快科技)
馬雲在家裡與朋友聚會，開心合照。(取材自快科技)

每日經濟新間報導，阿里巴巴總裁埃文斯被問到馬雲的近況時表示，「馬雲現在對這家公司的關心程度與他剛創立公司時一樣，我預計只要阿里巴巴和馬雲還在，這種情況就會持續下去。」

「Jack（馬雲）很有活力，他很好，他很開心。他正在東京的一所大學教書，並且有更多時間待在中國。」埃文斯表示。 

報導指出，今年3月，阿里巴巴集團宣布公司歷史上最重要的一次組織變革，在阿里巴巴集團之下，設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、國際數字商業、菜鳥、大文娛等六大業務集團和多家業務公司。

此次變化的一個關鍵動作是，各業務集團分別成立董事會，實行董事會領導下的CEO負責制，阿里巴巴集團則全面實現控股公司管理。對各業務而言，治理架構獨立意味著直面市場洗禮，與之對應的是創新激勵的可能性。在公開信中，執行長張勇稱，「市場是最好的試金石，未來，具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性」。

馬雲 融資 美食

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