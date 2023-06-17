「清華夢」將實現 冬奧金牌蘇翊鳴：18歲的3願望全部實現

2022北京冬奧會單板滑雪男子大跳台決賽，蘇翊鳴獲得冠軍。 （中新社）

2022北京冬奧 會上奪金牌的中國單板滑雪運動員 蘇翊鳴，當時在個人微博 上問了一句「考清華難麼」引來許多關注。如今他的「清華夢」就要實現。據國家體育總局發布2023年優秀運動員本科保送推薦名單，蘇翊鳴獲保送推薦清華大學。消息傳出後，微博上一片祝賀，蘇翊鳴回應稱自己兩年前許下的18歲三個願望終於全部實現，未來會更努力，不負期望。

綜合新華社等媒體報導，國家體育總局官方網站15日發布「體育總局科教司關於2023年優秀運動員本科保送推薦名單的公示」。這份文件稱，經相關招生院校、省級體育行政部門、體育總局運動項目管理中心、全國性體育社會組織、省級招生考試機構等審核，共有820名運動員通過審核，獲得保送上大學的推薦資格。蘇翊鳴榜上有名。

清華大學體育部主任劉波表示，招收蘇翊鳴有三個方面的考慮：一是蘇翊鳴在2022年北京冬奧會上奪冠時還是高二學生，符合清華大學體教融合培養人才的大方向；二是清華大學歷來很重視培養具有一定學習基礎又有特別突出一技之長的學生，蘇翊鳴就屬於這種類型；第三，蘇翊鳴在北京冬奧會奪冠後公開表達了繼續求學的意願，通過國家體育總局冬季運動管理中心跟清華大學進行了交流和溝通，最終形成了報考清華大學的意向。

劉波表示，蘇翊鳴計畫進入清華大學新雅學院就讀。這個學院的一大特色是通識教育。蘇翊鳴也希望先努力完成通識教育的課程，未來再進一步確定學習和研究的方向。

蘇翊鳴6月16日通過社交平台表示，「兩年前許下的關於18歲的三個願望，今天終於全部實現了！感謝清華大學給我學習深造的機會，我知道自己還有許多不足，會在接下來的四年裡更加努力，不負期望。」

蘇翊鳴準備了兩塊自己用過的雪板，要寄送給青海省果洛藏族自治州的孩子們。（取材自微博）

蘇翊鳴並在感謝文中表示，他也想幫助更多偏遠地區的青少年獲得更好的教育資源，即日起發起「愛心接力·高原築夢」公益倡議，希望大家一起將自己閒置的運動器材及文具用品，寄送給青海省果洛藏族自治州的孩子們。他則準備了兩塊自己用過的雪板獻上愛心。

在北京冬奧會上，2004年出生的蘇翊鳴奪得單板滑雪男子大跳台金牌和坡面障礙技巧銀牌。當時他曾在轉發2018世界杯跳高亞軍王宇的微博時留言：「謝謝宇哥，考清華難麼」。清華大學官方微博也發布跟評：「歡迎大家報考清華大學！我在清華等你來！」。

蘇翊鳴在2022北京冬奧單板滑雪男子大跳台決賽中。 （中新社）

此前蘇翊鳴提到他18歲的三個願望，第一個是獲取參加冬奧會的資格，在自己的祖國參加2022年的冬奧會； 第二個是站在領獎台上獲得第一名，為國家爭光，在領獎台上讓國歌奏起；第三個是拿到理想大學錄取通知書。