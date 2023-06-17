高失業率讓中國年輕人不敢婚 「別濫生無辜」也成新口號

中國多個地方政府近年祭出多項拉抬結婚及生育率的政策。圖為青海省西寧市集體婚禮現場，新人牽手入場。此為示意圖。（中新社）

中國日前公布兩個數據，一是去（2022）年全國結婚登記量創下1986年以來新低；一是16至24歲青年失業率創下2018年1月以來新高。美媒報導，高失業率讓許多中國年輕人沒有能力或拒絕結婚，隨之而來的「「不婚不育保平安」氛圍，讓不少中國青年近來在微博 悲觀又無奈地喊出新口號：「不要濫生無辜」，以免這一代的遭遇波及下一代。

美國之音報導，中國社會多年來深受少子化與老齡化所困，雪上加霜的是結婚人數持續減少，初婚年齡不斷延後，甚至決定不婚不育的女性也越來越多。據民政部6月9日公布的「2022年4季度民政統計數據」，去年全國結婚登記量為683.3萬對，創下自1986年統計結婚數據以來的歷史新低。對比2013年高峰時的1346.9萬對，10年來形同「腰斬」。

中國學者認為，結婚人數降低的影響將持續一段時間。此外，年輕世代推遲婚育年齡而且降低結婚意願的發展，短期內也難以扭轉。還有當年一胎化政策導致「重男輕女」的性別結構失衡也影響到中國的婚育人口。與此同時，初婚年齡也不斷延遲。

報導指有分析人士表示，中國婚育人口的背後隱憂，恐是年輕世代以拒絕結婚生子來表達對中共主政下、政治經濟現況的不滿。

比起政治氣氛，經濟因素對中國婚育的影響更為直接。中國國家統計局6月15日公布「5月全國城鎮調查失業率」為5.2％，與4月持平，但其中「16至24歲青年失業率」攀升至20.8％，創下2018年1月有紀錄以來的新高。

高失業率衝擊下，部分中國網民透過微博喊出新口號：「不要濫生無辜」，獲得眾多網民附和，還有人製作梗圖諷刺稱：「這（生小孩）都不是月薪3000（人民幣）的人該考慮的事。」

在加拿大魁北克長期參與中國女權運動的華裔 時事博主張堯認為，這反映出中國年輕世代對未來的悲觀預期，年輕人不想生了孩子後，讓下一代重複自己「996」超時工作、低薪的人生。

中國政府對這類婚育警訊已有警覺，各地方政府近年來祭出多項拉抬結婚及生育率的政策，但成效似乎不彰。「大國空巢」一書作者易富賢認為，中國去年的結婚數下跌，意味著今年的出生率將不容樂觀。一旦中國人口減少，這個全球第二大的經濟體恐飽受衝擊，包括導致房地產 泡沫破裂、生產力下滑等連鎖效應，恐進而拖累全世界的經濟。