我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州包車送非法移民到洛杉磯 洛市議員提動議促徹查

聯航擬推電動飛機 灣區空中通勤最快2026年實現

高失業率讓中國年輕人不敢婚 「別濫生無辜」也成新口號

中國新聞組／北京17日電
中國多個地方政府近年祭出多項拉抬結婚及生育率的政策。圖為青海省西寧市集體婚禮現場，新人牽手入場。此為示意圖。（中新社）
中國多個地方政府近年祭出多項拉抬結婚及生育率的政策。圖為青海省西寧市集體婚禮現場，新人牽手入場。此為示意圖。（中新社）

中國日前公布兩個數據，一是去（2022）年全國結婚登記量創下1986年以來新低；一是16至24歲青年失業率創下2018年1月以來新高。美媒報導，高失業率讓許多中國年輕人沒有能力或拒絕結婚，隨之而來的「「不婚不育保平安」氛圍，讓不少中國青年近來在微博悲觀又無奈地喊出新口號：「不要濫生無辜」，以免這一代的遭遇波及下一代。

美國之音報導，中國社會多年來深受少子化與老齡化所困，雪上加霜的是結婚人數持續減少，初婚年齡不斷延後，甚至決定不婚不育的女性也越來越多。據民政部6月9日公布的「2022年4季度民政統計數據」，去年全國結婚登記量為683.3萬對，創下自1986年統計結婚數據以來的歷史新低。對比2013年高峰時的1346.9萬對，10年來形同「腰斬」。

中國學者認為，結婚人數降低的影響將持續一段時間。此外，年輕世代推遲婚育年齡而且降低結婚意願的發展，短期內也難以扭轉。還有當年一胎化政策導致「重男輕女」的性別結構失衡也影響到中國的婚育人口。與此同時，初婚年齡也不斷延遲。

報導指有分析人士表示，中國婚育人口的背後隱憂，恐是年輕世代以拒絕結婚生子來表達對中共主政下、政治經濟現況的不滿。

比起政治氣氛，經濟因素對中國婚育的影響更為直接。中國國家統計局6月15日公布「5月全國城鎮調查失業率」為5.2％，與4月持平，但其中「16至24歲青年失業率」攀升至20.8％，創下2018年1月有紀錄以來的新高。

高失業率衝擊下，部分中國網民透過微博喊出新口號：「不要濫生無辜」，獲得眾多網民附和，還有人製作梗圖諷刺稱：「這（生小孩）都不是月薪3000（人民幣）的人該考慮的事。」

在加拿大魁北克長期參與中國女權運動的華裔時事博主張堯認為，這反映出中國年輕世代對未來的悲觀預期，年輕人不想生了孩子後，讓下一代重複自己「996」超時工作、低薪的人生。

中國政府對這類婚育警訊已有警覺，各地方政府近年來祭出多項拉抬結婚及生育率的政策，但成效似乎不彰。「大國空巢」一書作者易富賢認為，中國去年的結婚數下跌，意味著今年的出生率將不容樂觀。一旦中國人口減少，這個全球第二大的經濟體恐飽受衝擊，包括導致房地產泡沫破裂、生產力下滑等連鎖效應，恐進而拖累全世界的經濟。

微博 華裔 房地產

上一則

每周工作1小時算就業？ 網群嘲：以後沒失業者

下一則

自然科學研究貢獻 中國首超美…研究機構10強 中占6家

延伸閱讀

芝市長強森就任30天 犯罪率飆升38％

芝市長強森就任30天 犯罪率飆升38％
為什麼年輕人要轉工？

為什麼年輕人要轉工？
芝市長就任30天 犯罪率飆升38％

芝市長就任30天 犯罪率飆升38％
年輕人大腸癌倍增 飲食中紅肉、糖份吃太多有關

年輕人大腸癌倍增 飲食中紅肉、糖份吃太多有關

熱門新聞

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自微博)

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

2023-06-09 12:42
翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科）

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

2023-06-10 14:25
南韓網紅邊娥英在柬埔寨去世。（取材自微博）

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

2023-06-13 09:30
田豐母親一直在尋找她失蹤的兒子。（取材自新民周刊）

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

2023-06-10 13:10
副書記黃女開門。（取材自百姓關注）

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

2023-06-10 08:30
綜合中媒12日晚間報導，有多位中國太陽能從業人員在落地德國慕尼黑機場後被帶走。圖為德國慕尼黑機場。本報資料照片

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

2023-06-12 09:15

超人氣

更多 >
西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡
定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額
吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟

吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟
壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議
劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社