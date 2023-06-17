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自然科學研究貢獻 中國首超美…研究機構10強 中占6家

中國新聞組／北京17日電
「施普林格-自然出版集團」發布的2023自然指數年度榜單，中國在自然科學領域的研究貢獻超越美國，位居榜首。（新華社）
「施普林格-自然出版集團」發布的2023自然指數年度榜單，中國在自然科學領域的研究貢獻超越美國，位居榜首。（新華社）

國際知名科技出版社「施普林格-自然出版集團」6月15日發布的「2023自然指數年度榜單」顯示，中國在自然科學領域的研究貢獻超越美國，位居榜首。自然指數創始人戴維·斯溫班克斯對此表示，近年來自然指數年度榜單呈現的趨勢表明，中國的研究投入令其在自然科學領域超過美國祇是時間問題，而非是否會發生的問題。

新華網報導，在這份以份額（Share）為主要衡量指標的榜單上，中國對自然指數覆蓋的四大自然科學類別（物理、化學、生物科學、地球和環境科學）的總體研究貢獻，首次升至首位。份額作為自然指數的標誌性指標，是根據數據庫中特定地區的論文作者所屬機構，來計算該機構的作者所占比率，以衡量對研究論文的貢獻。

在榜單中，高質量科研產出居前十位的國家分別是中國、美國、德國、英國、日本、法國、韓國、加拿大、瑞士和印度。與2021年相比，中國新一年份額增長21.4%，在年度榜單排名前十國家中增幅最大。

排行榜還顯示，在自然科學領域的研究機構十強中，有六家來自中國，分別是中國科學院（第一）、中國科學院大學（第五）、中國科學技術大學（第六）、南京大學（第七）、北京大學（第九）和清華大學（第十）。其他十強機構為哈佛大學（第二）、德國馬普學會（第三）、法國國家科研中心（第四）和史坦福大學（第八）。

此外，美國和中國各有19家機構位列自然科學研究機構50強。中國在三個自然科學學科類別（物理、化學、地球與環境科學）居於首位。在地球與環境科學領域，中國僅在一年內就實現大幅增長，2022年份額較前一年上升三分之一。

而美國在生物科學領域繼續居於首位，其2022年的份額達8395，中國的份額為2492。中國在生物領域保持追趕態勢，份額同比增長了26%。

另外，本次榜單中，在地球與環境科學領域，中山大學的份額同比增長超過50%；復旦大學在生物科學領域的增幅達65%；在化學領域的機構20強中，有18家是中國機構。

自然指數創始人戴維·斯溫班克斯評論今年的指數時說，近年來自然指數年度榜單呈現的趨勢表明，中國的研究投入令其在自然科學領域超過美國只是時間問題，而非是否會發生的問題。

「施普林格-自然出版集團」發布的2023自然指數年度榜單，中國在自然科學領域的研...
「施普林格-自然出版集團」發布的2023自然指數年度榜單，中國在自然科學領域的研究貢獻超越美國，位居榜首。圖為廣西珠江魚類研究。（新華社）

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