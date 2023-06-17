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西寧旅遊季搶客 發動志願者獻車、邀遊客到家中留宿

中國新聞組／北京17日電
青海省西寧市文明辦15日發出倡議，要志願者多為旅客服務。(取材自西寧市文明辦微信)
青海省西寧市文明辦15日發出倡議，要志願者多為旅客服務。(取材自西寧市文明辦微信)

青海省西寧市文明辦15日發出倡議，在保障旅遊季的服務工作中，提倡黨員加入旅遊服務志願者，主動到景點解答遊客問題。在資源緊張的情況下，讓出車位、貢獻的車輛，甚至主動邀請遊客到自己家中用餐、留宿。

紅星新聞報導，倡議解釋，一年一度的旅遊季，是展現城市魅力、推動經濟發展、提升全市黨員幹部能力素質的大好時機，倡議內容包括：全市黨員幹部一起為西寧做自信的宣傳者、做熱心的志願者、做問題的發現者、做矛盾的化解者。

其中在倡議黨員幹部做熱心志願者時稱，提倡廣大黨員幹部積極加入旅遊服務志願者隊伍，主動到旅遊景點、人員密集場所擔任志願者，耐心解答遊客問題。在資源緊張的情況下，主動讓出自己的車位，主動貢獻自己的車輛，主動邀請遊客到自己家中用餐、留宿，盡可能地為困難遊客提供便利和幫助，把西寧人民的熱心、親切和友善傳遞給廣大遊客。

4月14日，西寧市召開2023年旅遊旺季服務保障環境大整治、服務大提升工作推進會，會上透露，今年一季度，西寧市旅遊業呈現強勁復甦態勢，接待遊客427萬人次，實現旅遊綜合收入42億元，分別恢復至2019年同期99%、82%，實現開門紅。

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