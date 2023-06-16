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舞者造型似全裸 楊麗萍孔雀舞再惹不雅爭議

中國新聞組／北京16日電
網友曬出的舞劇「孔雀」劇照。（取材自九派新聞）
網友曬出的舞劇「孔雀」劇照。（取材自九派新聞）

楊麗萍最新編排的舞劇「孔雀」中男舞者造型尺度較大，網民吵翻了，話題衝上微博熱搜第一。據網傳照片，男舞者穿著肉色緊身打底褲，看來像全身赤裸。楊麗萍回應，男舞者並非完全是裸的，這些段落需要舞者用極致的肢體語言來表達，男舞者的穿著符合劇情。

來源：YouTube

綜合媒體報導，網友曬出一組舞台照片，在楊麗萍最新編排的舞劇「孔雀」中，有一段男舞者造型尺度很大，全身只穿著一條肉色緊身打底褲，側躺在女演員懷裡；還有兩張照片是男舞者單人照，他墊著雙腳蹲在地上，也是狀似赤裸的狀態，右手環抱著自己的雙腿，左手做孔雀造型，全身肌肉線條流暢明顯。站立的時候，身體線條更是被一覽無餘。

來源：YouTube

這些舞蹈劇照引發網友正反兩面激辯，有網友說，「面向大眾的舞蹈有必要尺度這麼大嗎？觀眾看了會覺得很尷尬吧，台下如果有未成年觀眾，影響也不好吧」、「有網民調侃稱：孔雀也有掉毛期的，楊麗萍的這個舞蹈表演的就是掉毛期的孔雀」、「表達藝術性一定要這麼裸露嗎？不裸露就不能表達藝術美感了？」

網友曬出的男舞者的舞台圖片。（取材自九派新聞）
網友曬出的男舞者的舞台圖片。（取材自九派新聞）

但也有網友力挺楊麗萍和男舞者，「舞者這樣投入地、純粹地展現，是一種敬業專業的表現，舞蹈很單純，複雜的是人」、「西方的芭蕾舞，男舞者也是穿緊身褲，但是一直被視為高雅藝術，觀賞肢體藝術不要戴著有色眼鏡」。

面對爭議，楊麗萍表示，「男孔雀躺在女孔雀的身上，網民在關鍵部位打了馬賽克，然後感覺男孔雀完全是裸的，其實不是的」，她說，全劇分為春、夏、秋、冬四個篇章，演員那時的造型是符合劇情的，「男孔雀在春天有著稚嫩的羽毛，在夏天的時候羽翼豐滿、長出了能開屏的尾巴，最終和女孔雀相愛」。

楊麗萍說，我們都是赤裸裸地來，也是赤裸裸地走，男孔雀在最後一刻把最美麗的羽毛奉獻出去，以此讓女孔雀獲得自由。這段舞蹈，羽毛在天上飛，一根根羽毛都脫落，男孔雀還原到了生命初始的樣子。

楊麗萍表示，這段舞蹈也是自己最喜歡的，也是最難的，因為少了其他裝飾，需要演員用極致的身體、肢體語言來進行表演。

楊麗萍的舞劇「孔雀」正在巡演，大部分場次中，一米二以下兒童謝絕入場。

楊麗萍 （取材自九派新聞）
楊麗萍 （取材自九派新聞）
「雀之靈」抖音帳號發布的舞蹈片段截圖。（取材自極目新聞）
「雀之靈」抖音帳號發布的舞蹈片段截圖。（取材自極目新聞）

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