北京故宮新規：禁「甄嬛們」來直播、商業攝影

北京故宮博物院新參觀須知月底實施。 （歐新社）

中國故宮博物院網站15日發布公告稱，6月30日起「故宮博物院參觀須知」及「故宮博物院禁止攜帶物品目錄」正式施行。故宮博物院內全範圍禁止吸菸；並禁止在展廳內開展「自媒體直播、錄播活動」；如未經允許，禁止進行各類表演、宣傳、採訪、商業性拍攝等非參觀遊覽活動，往後故宮裡「甄嬛」扎堆拍照、直播的畫面將不復見。

依據其發布的「故宮博物院參觀須知」，故宮博物院表明未授權任何第三方機構或個人代理門票，為確保利入院參觀，避免經濟損失，請觀眾務必通過官方渠道「故宮博物院」小程序(即APP之意)預約門票及展覽。故宮博物院不售當日票，所有觀眾都須實名預約參觀，年票觀眾須至少提前一日登記參觀。

「須知」規定，全院內全範圍禁止吸菸；禁止攀爬古建築、陳設文物、假山石、古樹名木等；並禁止觸摸、刻劃、塗污古建、文物和展品。並且禁止追逐嬉戲、大聲喧嘩、樂器演奏、音響外放、長時間占用公共設施及公共空間等。

中國青年報報導，近年來，故宮博物院出現了一些商業拍攝活動。拍攝團隊隨處可見，裝滿了服裝道具的露營車在院內任意穿行和停留。為了追求拍攝效果，商業拍攝往往還會長時間占用參觀通道和公共空間。

「須知」規定，禁止在展廳內開展「自媒體直播、錄播活動」；另禁止在展廳內飲食、架設畫架、使用閃光燈、自拍杆及支架類攝影 器材拍攝。具有運輸裝載功能的帶輪工具，如野餐車、營地車、手拖車、帶座椅的行李箱、拖掛車等，都將規範管理。

此之，「須知」還禁止乞討、賣藝、拉橫幅，禁止散發、懸掛、黏貼廣告等，禁止開展違背公序良俗的活動或行為。未經故宮允許，也禁止進行各類表演、宣傳、採訪、社會調查、宗教活動、售賣商品或服務、商業性拍攝等非參觀遊覽活動。

故宮世界遺產 監測部高級工程師齊飛表示，從遺產保護的角度來看，而對於風險源頭的控制是防範的重要手段。比如，御花園石子路面是傳統油灰嵌石子的做法，大的行李箱、營地車的輪子碾壓在上面，會將小石子擠壓鬆脫，造成地面圖案不完整或缺失，因此，這些都需要禁止攜帶。