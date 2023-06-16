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「保安都在看比賽」 中球迷闖球場撲抱梅西 笑著被抬走

中國新聞組／北京16日電
一位年輕足球迷衝入場中抱住梅西後，在場中跑竄，最後遭保全人員抬出場時仍面掛笑容。（取材自微博）
一位年輕足球迷衝入場中抱住梅西後，在場中跑竄，最後遭保全人員抬出場時仍面掛笑容。（取材自微博）

中國球迷為梅西瘋狂的情緒在阿根廷與澳洲隊的賽場上達到高點。15日當晚，一名球迷衝進球場與梅西擁抱、擊掌門將大馬丁，在一陣狂奔後，該球迷被安保人員帶離。這一插曲成為中國社交媒體上最熱議的話題。結束比賽後，梅西也啟程離開北京，結束自己的第七次來華之旅。

一位年輕足球迷突破維安管制，於比賽期間衝入場中抱住梅西。（取自微博）
一位年輕足球迷突破維安管制，於比賽期間衝入場中抱住梅西。（取自微博）
中國球迷闖入球場擁抱梅西，安保人員一路追逐。(Getty Images)
中國球迷闖入球場擁抱梅西，安保人員一路追逐。(Getty Images)

這場在北京的比賽是去年卡達世界盃後，奪冠的阿根廷國家隊首次出國比賽。開賽81秒梅西就攻入一球，收穫個人生涯最快進球紀錄。比賽最終以阿根廷2:0完勝澳洲落幕。

極目新聞報導，當阿根廷、澳洲隊比賽進行到第61分鐘，一名身穿阿根廷隊服的年輕男球迷衝進場內導致比賽中斷1分鐘，隨後這位球迷快速來到梅西身旁興奮的抱住梅西，一向好脾氣的梅西甚至還拍了拍他的背。隨後這個一頭捲髮的年輕人就朝場內狂奔，在中圈附近還與阿根廷門將大馬丁擊掌。

中國球迷闖入球場擁抱梅西，安保人員一路追逐。(Getty Images)
中國球迷闖入球場擁抱梅西，安保人員一路追逐。(Getty Images)
一位年輕足球迷衝入場中抱住梅西後，再與阿根廷門將馬丁尼茲擊掌。（取自微博）
一位年輕足球迷衝入場中抱住梅西後，再與阿根廷門將馬丁尼茲擊掌。（取自微博）

闖入球場的球迷回到看台後，許多球迷紛紛找他合影，表示羨慕。該球迷姓邸，他表示自己是託關係才拿到票，他感覺現場整體安保措施不是特別好，因為很多保安在回頭看比賽。「我感覺只要自己一出去就沒有人能跟得上我」，於是在14層的他帶了簽字筆還準備錄視頻，一股腦的衝去找梅西。「後來就有保安追我，當時我還有力氣就跑了全場找了馬丁內斯」。 

男子承認衝進球場是非常不好的行為，他一直是梅西球迷，覺得安保不好，所以想給他們一次教訓。希望以個人的懲罰為起點，在未來更多球星來中國的時候，讓他們能多增加安保力量。但這個說法，安保公司負責人不認可。

男子同時對梅西表示「對不起，因為我真的特別想見你，我想搶票但實在搶不到，以這種方式，實在不好意思。本來想要簽名，但是看到有人要抓我，就沒太要。之後看能不能去邁阿密，要個簽名。」

闖球場小伙事後接受採訪，他認為球場安保不夠嚴。（視頻截圖）
闖球場小伙事後接受採訪，他認為球場安保不夠嚴。（視頻截圖）

闖進球場導致比賽中斷，該球迷是否應該承擔法律責任？網絡上流傳的其它視頻顯示，該球迷被抬出去後，返回看台對其他人說自己沒滿18歲。有律師表示，綜合其違法情節和未成年的年齡特徵看，行為人被處以警告或罰款的可能性較大。過往有案例顯示，一名50歲的球迷因擅自跳進球場被依法處以拘留10天、罰款500元。

北京110則回應，會有相關部門依實際情況開展工作進行處理。

梅西 北京 澳洲

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