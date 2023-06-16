杭州保母縱火案凶宅傳賣2360萬元 6.6折成交

縱火案事發當時。(取材自越牛新聞)

「藍色錢江保母縱火 案」涉案房源疑已網簽，相關截圖再次在杭州中介朋友圈刷屏。這套外人眼中的「凶宅」最新網簽紀錄出現在6月13日，以2360萬元人民幣（約330萬美元）簽約，比當初新房銷售價還低，相當於打了6.6折。對此，有經紀人稱，從網簽數據看應該真的成交。也有中介稱，這套房子出售過程很神祕，中介圈內都不清楚來龍去脈。

據浙江在線報導，2017年6月22日，杭州知名豪宅藍色錢江發生火災，事故造成2幢1單元1802室4人死亡。最終公安 機關破獲該案件係其保母人為縱火，涉案保母也最終被判死刑。

在杭州透明售房網上，藍色錢江二手房最新網簽紀錄出現在6月13日，一套中間樓層的360.1平方米的房子，以2360萬元簽約，單價約6.55萬元/平方米。

從房子的建築面積和網簽價格來看，都與藍色錢江縱火案這套房源符合。

而藍色錢江縱火案涉案房當年的新房銷售備案價為2375.9萬元。也就是說，這套房源的二手房網簽價，比當初的新房銷售價還要低。同時，這一價格，比稍早前成交的同樓棟、同面積房源的總價低了1240萬元，相當於打了6.6折。

杭房數據顯示，在6月5日，同一小區2幢2單元10樓、面積約360.89平方米的二手房源，成交總價3600萬元，單價9.98萬元/平方米，比縱火案涉事房源高出1240萬元。

其實前不久，這套房源曾在二手房市場出售的信息曾經刷爆杭州人的朋友圈。當時，浙江在線向多位豪宅經紀人求證，豪宅經紀人都表示：「假的，這套房源一直空置著，沒有拿出來賣。」沒想到，僅過一周，這套房源又出現了，而且這次是以「網簽」的方式出圈。

對此，一位綠城置換的豪宅經紀人表示，從網簽數據看，這套房源應該是真的成交的。另外數位豪宅經紀人也都表示，「這套房子比較特殊，哪怕有錢賺，我們也不願意做。」

這套房子的網簽，就像之前掛牌出售一樣神秘，中介圈內都不清楚來龍去脈。有不少中介猜測，如果房子既不是中介機構賣的，也不是豪宅經紀人賣的，那有沒有可能是業主自主交易？

據報導，向杭州市國立公證處求證，不過對方表示，他們這邊沒有接到這套房源的自主交易申請。