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自駕路過瀘沽湖 被收70元門票 官方：歷史遺留問題

中國新聞組／北京16日電
博主駕車被工作人員攔下。(視頻截圖)
博主駕車被工作人員攔下。(視頻截圖)

一名旅遊博主10日在網上發布視頻稱，自己駕車經雲南S307省道路過瀘沽湖景區時，被攔下要求購買70元人民幣(約9.8美元)門票，質疑景區「攔路收費」不合理，引發關注和爭議。

紅星新聞報導，這名旅遊博主稱，他從雲南自駕前往四川木里，在景區入口被工作人員攔下要求購買門票，「我不去景區，我去永寧鎮。」工作人員表示，永寧鎮也在景區裡面，也要購買門票。另一名工作人員稱，要先簽完過境承諾書，然後買一張過境票，「雲南入口到四川入口，一共是28公里，給你一個小時的時間。如果超過一個小時內到達四川的門票站，這個票就不退了。」

該博主認為，景區這種收費不合理，但還是購買了70元的門票才得以通過。不過，購票之後，他才發現自己要去的利加咀，並不會經過四川門票站。但該工作人員表示，他要去的地方沒有門票站，沒辦法辦過境手續，只能買票經過或繞行前往。該博主質疑景區將省道攔起來收費，工作人員回應稱，「如果沒有門票站，就只有買門票。」

經過多次溝通，工作人員最終同意該博主駛出瀘沽湖景區後，到達溫泉村後通過微信共享位置，確認他已出景區才將70元門票錢退還給他。

隨後，此事在網絡上引發關注和爭議。不少網友質疑盈利性場所景區無權占用公共資源謀利益。

雲南麗江瀘沽湖景區工作人員稱，如果進入景區遊玩，肯定是要買門票的。如果只是路過，「在規定的時間內，大概是一個小時左右出了景區到出口退票，相當於就是免費過路。」徵收的是景區門票，並不是攔省道徵收「過路費」，「主要是防止有的遊客假借過境名義在景區裡游玩，此前也出現過這樣的情況。」

旅遊博主發布的視頻截圖。(取材自紅星新聞)
旅遊博主發布的視頻截圖。(取材自紅星新聞)

2022年8月，曾有網友在麗江市文旅局官網留言投訴，對此，麗江瀘沽湖管理局回覆稱，瀘沽湖景區門票站設在S307省道屬於歷史遺留問題，已在麗江到瀘沽湖的公路沿線多處設置「進入瀘沽湖景區需購買景區門票」提示牌，提示去四川的人員從寧鹽公路繞行前往。

四川縱目律師事務所律師曾雨表示，麗江瀘沽湖管理局的收費行為違反國務院「關於禁止在公路上亂設站卡亂罰款亂收費的通知」規定。麗江瀘沽湖管理局應制定出更科學合理的解決辦法，而非簡單粗暴採取收取門票費這一措施。

瀘沽湖景區。(取材自紅星新聞)
瀘沽湖景區。(取材自紅星新聞)

國務院 微信 自駕

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