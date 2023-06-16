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「苦『電雞』」久矣」 廣州擬限電動自行車

中國新聞組／北京16日電
令廣州人又愛又恨的電動自行車，當局擬實施分路段分時段限行。(取材自羊城晚報)
令廣州人又愛又恨的電動自行車，當局擬實施分路段分時段限行。(取材自羊城晚報)

電動自行車違規問題近年讓不少城市「頭痛」，其中，廣州市的電動自行車估計近500萬輛，數量龐大。廣州近日發布通告，擬對電動自行車實行分路段分時段限行，以治理交通亂象。不少廣州市民支持，「天下苦『電雞』(電動自行車)久矣」；但也有市民強烈反對，反問「交通壅堵為什麼不禁私家車？」

來源：YouTube

中國新聞周刊報導，最近，「廣州市人民政府關於電動自行車通行管理措施的通告(徵求意見稿)」發布，此次廣州擬限行電動自行車的路段，主要集中在城市核心區，特別是天河CBD區域，基本被納入全天限行的路段。此外，東風路、黃埔大道兩條城市大動脈全天限行；包括沿江路、濱江路、藝洲路、閱江路等路每天早上7點半至晚7點半限行。

據報導，與不少城市相比，廣州的電動自行車數量稱得上非常龐大。最近，廣州公安公眾號預估的數據顯示，廣州電動自行車保有量接近500萬輛，且「漲勢」不斷。而近年來電動自行車的違法行為，呈快速上升狀態。

2023年廣州兩會，廣州市人大代表、廣州大劇院副總經理梁麗珍提出了「加快推進畫定廣州市電動自行車限行區域，加強電動自行車人行道違法通行執法」的建議。3月下旬，廣州開始加快研究電動自行車限行的方案，比如廣州天河區人大常委會組織14名省、市、區三級人大代表開展加強電動自行車管理工作專題調研。

據報導，在不少業內專家看來，廣州電動自行車目前存在的問題，在全國具有普遍性，而造成這一問題的關鍵點在於現有道路設置。

目前，符合國家規定的電動自行車，被納入非機動車管理範疇。國家發改委綜合交通運輸所城市交通中心主任程世東說，「換言之，電動自行車的路權，其實是優先於私家小汽車的」。

不少業內專家坦言，廣州、深圳等城市在設置非機動車道方面，存在一定短板。

報導指出，不少支持電動自行車被限的市民表示，「電動自行車橫衝直撞，不遵守交通規則」、「天下苦『電雞』久矣」的網絡留言屢見不鮮。甚至有網友留言稱，如果城市對電動自行車出行進行嚴格限制，其數量必然大大減少，相關交通問題也將迎刃而解。

但也有市民強烈反對，反問「交通壅堵為什麼不禁私家車？」

此外，目前對電動自行車的處罰力度，也遠遠不如機動車。

在程世東看來，所謂電動自行車帶來的交通混亂，其實是一個綜合性問題，要從道路設置、法規完善以及末端執法等多方面去改善，僅僅限制並不是長久之計。

公安 汽車 兩會

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