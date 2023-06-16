啥操作? 2.5噸勞斯萊斯被吊上44樓露台 網：貧窮限制想像

勞斯萊斯被吊上廈門某樓盤44樓住宅。（視頻截圖）

近日中國網路流傳一段視頻，一輛重達2.5噸的勞斯萊斯被吊到近170米高空，放置在一套44樓住宅的超大露台上，不少網民擔心這麼重的車子可能壓壞房子。媒體追根究底發現，這是勞斯萊斯和樓盤開發商舉辦一場晚宴活動所為，而涉事樓盤是全中國最高的全鋼結構住宅大樓。讓網民們直呼「多慮了」，「土X的快樂，我們不懂」，「貧窮真的限制了我們的想像」。

上游新聞報導，近日有網友在多個短視頻平台發布了這段視頻。視頻中，這輛勞斯萊斯被放置在一個特質鐵籠之中，由三根鋼纜將其吊起，緊貼大樓牆壁。視頻拍攝者稱，在起吊過程中，車體有一些旋轉，車尾後杠距樓體僅有半米。勞斯萊斯到達44樓後，幾名工人合力用繩子將車拉進空中露台內。

建築外牆疑似被鋼纜勒出凹陷。（視頻截圖）

視頻顯示，在將車拉進露台這一過程中，建築外牆疑似被鋼纜勒出一處凹陷。有網友質疑，這是否影響了樓體外牆安全性。也有眼尖網友一眼就認出視頻中的小區，是廈門的頂級地標某樓盤。對於2.5噸勞斯萊斯被吊進44樓住宅，不少網友對其露台承重表示擔心：「這麼重的車子，不會壓壞房子嗎？」。

涉事樓盤銷售諮詢熱線工作人員表示，此次將勞斯萊斯吊上樓，是勞斯萊斯和樓盤開發商舉辦的一場商業活動，舉辦地44樓是樣板間，並沒有賣出。對於露台承重，工作人員表示「安全性沒有問題」；但對於樓體外牆受損情況，並不太清楚。

勞斯萊斯汽車 廈門服務中心銷售部門一位工作人員證實這是一場晚宴活動，並稱這輛車重量差不多在2.5噸左右，「安全性肯定是沒有問題，拖吊上去是經過很多計算和試驗，才開始做這個事情。整個過程是由某樓盤自己的工程部門完成的。」

很多網友對露台承重表示擔心。（視頻截圖）

有網友注意到，勞斯萊斯的停放位置，實際上是一個1.5米深的超大無邊泳池，並稱光是看泳池邊的玻璃（圍欄）厚度和泳池裡的水，就知道露台的承重是沒有問題的；也有人質疑這是營車商和樓盤開發商的「凡爾賽」宣傳片。

涉事住宅提供壓克力玻璃（泳池圍欄）的廣州廠家人員說，這塊壓克力玻璃長度12.76米、高2.29米，厚度達到12厘米，由2塊壓克力板無縫拼接組成，單塊板重量就有4.7噸。當時將2塊4.7噸重的壓克力板安全吊送到44層鋼結構平台上就花了3天，「具體鋼結構平台的承重問題，需要諮詢結構工程師。但我們當時安裝是沒有問題的。」

夜幕下的勞斯萊斯和超大露台。（視頻截圖）

2022年1月，據廈門媒體報導，近年來，廈門市採用鋼結構建造的高層建築項目持續問世，而涉事樓盤是全國最高的全鋼結構住宅大樓，包括5棟62層258米超高層建築。