啥操作? 2.5噸勞斯萊斯被吊上44樓露台 網：貧窮限制想像
近日中國網路流傳一段視頻，一輛重達2.5噸的勞斯萊斯被吊到近170米高空，放置在一套44樓住宅的超大露台上，不少網民擔心這麼重的車子可能壓壞房子。媒體追根究底發現，這是勞斯萊斯和樓盤開發商舉辦一場晚宴活動所為，而涉事樓盤是全中國最高的全鋼結構住宅大樓。讓網民們直呼「多慮了」，「土X的快樂，我們不懂」，「貧窮真的限制了我們的想像」。
上游新聞報導，近日有網友在多個短視頻平台發布了這段視頻。視頻中，這輛勞斯萊斯被放置在一個特質鐵籠之中，由三根鋼纜將其吊起，緊貼大樓牆壁。視頻拍攝者稱，在起吊過程中，車體有一些旋轉，車尾後杠距樓體僅有半米。勞斯萊斯到達44樓後，幾名工人合力用繩子將車拉進空中露台內。
視頻顯示，在將車拉進露台這一過程中，建築外牆疑似被鋼纜勒出一處凹陷。有網友質疑，這是否影響了樓體外牆安全性。也有眼尖網友一眼就認出視頻中的小區，是廈門的頂級地標某樓盤。對於2.5噸勞斯萊斯被吊進44樓住宅，不少網友對其露台承重表示擔心：「這麼重的車子，不會壓壞房子嗎？」。
涉事樓盤銷售諮詢熱線工作人員表示，此次將勞斯萊斯吊上樓，是勞斯萊斯和樓盤開發商舉辦的一場商業活動，舉辦地44樓是樣板間，並沒有賣出。對於露台承重，工作人員表示「安全性沒有問題」；但對於樓體外牆受損情況，並不太清楚。
勞斯萊斯汽車廈門服務中心銷售部門一位工作人員證實這是一場晚宴活動，並稱這輛車重量差不多在2.5噸左右，「安全性肯定是沒有問題，拖吊上去是經過很多計算和試驗，才開始做這個事情。整個過程是由某樓盤自己的工程部門完成的。」
有網友注意到，勞斯萊斯的停放位置，實際上是一個1.5米深的超大無邊泳池，並稱光是看泳池邊的玻璃（圍欄）厚度和泳池裡的水，就知道露台的承重是沒有問題的；也有人質疑這是營車商和樓盤開發商的「凡爾賽」宣傳片。
涉事住宅提供壓克力玻璃（泳池圍欄）的廣州廠家人員說，這塊壓克力玻璃長度12.76米、高2.29米，厚度達到12厘米，由2塊壓克力板無縫拼接組成，單塊板重量就有4.7噸。當時將2塊4.7噸重的壓克力板安全吊送到44層鋼結構平台上就花了3天，「具體鋼結構平台的承重問題，需要諮詢結構工程師。但我們當時安裝是沒有問題的。」
2022年1月，據廈門媒體報導，近年來，廈門市採用鋼結構建造的高層建築項目持續問世，而涉事樓盤是全國最高的全鋼結構住宅大樓，包括5棟62層258米超高層建築。
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